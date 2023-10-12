Jerman Larang Hamas Beroperasi dan Salahkan Dukungan Iran

JERMAN - Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan di hadapan parlemen pada Kamis (12/10/2023) bahwa Jerman akan melarang Hamas beroperasi di negaranya.

Selain itu, asosiasi pro-Palestina "Samidoun" juga akan dilarang di Jerman setelah anggotanya merayakan aksi teror paling brutal di jalan-jalan terbuka.

Scholz menyalahkan Iran karena mendukung Hamas, meskipun dia tidak memiliki bukti kuat bahwa Iran telah memberikan dukungan konkrit dan operasional terhadap serangan Hamas ini.

“Tanpa dukungan Iran selama beberapa tahun terakhir, Hamas tidak akan mampu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Israel,” terangnya, dikutip BBC.

“Pernyataan gembira dari para petinggi rezim Iran dan beberapa pejabat pemerintah lainnya di kawasan ini sangat menjijikkan. Kepemimpinan di Teheran tanpa malu-malu menunjukkan warna aslinya – dan menegaskan perannya di Gaza,” tambahnya.

Scholz memperingatkan Hizbullah untuk tidak mengintervensi pertempuran karena hal ini tidak hanya akan menghasilkan reaksi keras Israel namun juga menyeret Lebanon ke ‘jurang maut’.