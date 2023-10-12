Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jerman Larang Hamas Beroperasi dan Salahkan Dukungan Iran

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |20:35 WIB
Jerman Larang Hamas Beroperasi dan Salahkan Dukungan Iran
Kanselir Jerman Olaf Scholz tegaskan Jerman larang Hamas (Foto: Reuters)
A
A
A

JERMAN - Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan di hadapan parlemen pada Kamis (12/10/2023) bahwa Jerman akan melarang Hamas beroperasi di negaranya.

Selain itu, asosiasi pro-Palestina "Samidoun" juga akan dilarang di Jerman setelah anggotanya merayakan aksi teror paling brutal di jalan-jalan terbuka.

Scholz menyalahkan Iran karena mendukung Hamas, meskipun dia tidak memiliki bukti kuat bahwa Iran telah memberikan dukungan konkrit dan operasional terhadap serangan Hamas ini.

“Tanpa dukungan Iran selama beberapa tahun terakhir, Hamas tidak akan mampu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Israel,” terangnya, dikutip BBC.

“Pernyataan gembira dari para petinggi rezim Iran dan beberapa pejabat pemerintah lainnya di kawasan ini sangat menjijikkan. Kepemimpinan di Teheran tanpa malu-malu menunjukkan warna aslinya – dan menegaskan perannya di Gaza,” tambahnya.

Scholz memperingatkan Hizbullah untuk tidak mengintervensi pertempuran karena hal ini tidak hanya akan menghasilkan reaksi keras Israel namun juga menyeret Lebanon ke ‘jurang maut’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171376/gaza-3Pnc_large.jpg
Serangan Bom Israel Tewaskan 91 Orang di Gaza, Puluhan Bangunan Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement