Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Relawan Ganjar Pranowo Rajut Silaturahmi dan Gelar Doa Bersama di Deli Serdang

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |23:01 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Rajut Silaturahmi dan Gelar Doa Bersama di Deli Serdang
Relawan Ganjar Pranowo gelar doa bersama (foto: dok ist)
A
A
A

DELI SERDANG - Sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumatra Utara merajut silaturahmi bersama emak-emak Kabupaten Deli Serdang, dalam bingkai doa bersama untuk Indonesia.

Mereka bersama-sama mengadahkan tangan seraya memohon kepada sang Khalik supaya bangsa Indonesia sejahtera, senantiasa rukun dengan menjaga persatuan dan kesatuan, hingga dijauhkan dari bencana.

Agenda tersebut dilangsungkan di Taman Iqra dan Alquran Ummi Rohaya, Dusun VIII, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Rabu 11 Oktober 2023.

Koorda TGS Ganjar Deli Serdang, Adnan mengungkapkan, loyalis Ganjar Pranowo itu ingin menjalin silaturahmi serta menguatkan ukhuwah islamiah bersama masyarakat akar rumput.

Doa bersama itu dilakukan usai penyerahan stimulus perlengkapan sarana prasarana untuk menunjang aktivitas belajar mengajar di Taman Iqra dan Alquran Ummi Rohaya.

"Kami juga selain memberikan bantuan Iqra dan Al Quran ini kita akan mengadakan doa bersama di mana kita tim tuan guru Sumatra Utara mengadakan silaturahmi bersama ibu-ibu majelis ummi Rohaya ini dengan tujuan ingin menjalin silaturahmi agar lebih erat," kata Adnan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/11/3169636//kumpul_mitra_dan_karyawan_goto-EOUw_large.jpg
Saling Jaga, Saling Dukung, Ribuan Mitra Driver dan Karyawan Gojek Berkumpul dan Doa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168117//doa_bersama_pemkab_kotabaru-0CYy_large.jpg
Pemkab Kotabaru dan Kemenag Gelar Istighosah dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement