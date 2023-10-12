Relawan Ganjar Pranowo Rajut Silaturahmi dan Gelar Doa Bersama di Deli Serdang

DELI SERDANG - Sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumatra Utara merajut silaturahmi bersama emak-emak Kabupaten Deli Serdang, dalam bingkai doa bersama untuk Indonesia.

Mereka bersama-sama mengadahkan tangan seraya memohon kepada sang Khalik supaya bangsa Indonesia sejahtera, senantiasa rukun dengan menjaga persatuan dan kesatuan, hingga dijauhkan dari bencana.

Agenda tersebut dilangsungkan di Taman Iqra dan Alquran Ummi Rohaya, Dusun VIII, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Rabu 11 Oktober 2023.

Koorda TGS Ganjar Deli Serdang, Adnan mengungkapkan, loyalis Ganjar Pranowo itu ingin menjalin silaturahmi serta menguatkan ukhuwah islamiah bersama masyarakat akar rumput.

Doa bersama itu dilakukan usai penyerahan stimulus perlengkapan sarana prasarana untuk menunjang aktivitas belajar mengajar di Taman Iqra dan Alquran Ummi Rohaya.

"Kami juga selain memberikan bantuan Iqra dan Al Quran ini kita akan mengadakan doa bersama di mana kita tim tuan guru Sumatra Utara mengadakan silaturahmi bersama ibu-ibu majelis ummi Rohaya ini dengan tujuan ingin menjalin silaturahmi agar lebih erat," kata Adnan.