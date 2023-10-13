Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Inggris Janji Pasok Bantuan Militer untuk Israel, 3 Pesawat Pengintai hingga 3 Helikopter Merlin

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |10:42 WIB
Inggris Janji Pasok Bantuan Militer untuk Israel, 3 Pesawat Pengintai hingga 3 Helikopter Merlin
PM Inggris Rishi Sunak janji pasok bantuan militer ke Israel (Foto: Sky News)
A
A
A

LONDONPerdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak menjanjikan bantuan militer ke Israel. Inggris akan mengirimkan "paket dukungan yang signifikan" untuk mencegah upaya peningkatan konflik antara Israel dan Hamas. Hal diungkapkan kantor PM di Downing Street No 10 usai Sunak berbicara dengan PM Israel Benjamin Netanyahu.

Menurut pernyataan Downing Street yang dirilis pada Kamis, kedua pemimpin tersebut berbicara pada Kamis (12/10/2023) malam untuk membahas “dukungan teguh Inggris untuk Israel” setelah serangan Hamas yang terus berlanjut.

Dalam panggilan telepon tersebut, Sunak mengatakan Inggris berdiri berdampingan dengan Israel dalam memerangi teror dan setuju bahwa Hamas tidak akan pernah lagi dapat melakukan kekejaman terhadap rakyat Israel.

“Mereka sepakat untuk tetap berhubungan erat dan menjajaki dukungan lebih lanjut yang dapat diberikan Inggris,” ujar kantornya.

Sunak mengatakan kepada rekannya dari Israel bahwa dia telah mengizinkan pengiriman paket dukungan yang signifikan ke wilayah tersebut. Termasuk pesawat pengintai RAF, dua kapal Angkatan Laut Kerajaan untuk berpatroli di Mediterania Timur, tiga helikopter Merlin dan satu detasemen Marinir Kerajaan.

Halaman:
1 2
      
