JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut kemungkinan akan terjadi hujan ringan di sebagian wilayah DIY. Namun demikian, suhu udara di wilayah ini masih bakal terasa panas pada Jumat (13/10/2023) ini.
Secara umum kondisi cuaca di pagi hari adalah cerah berawan. Siang – sore hari bakal cerah berawan dan malam hari ada potensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara.
BACA JUGA:
Sabtu (14/10/2023) dini hari juga ada potensi hujan ringan di Kulon Progo bagian selatan, Bantul bagian selatan dan Gunungkidul bagian selatan.
Suhu udara berkisar 21 - 33 °C dengan kelembapan udara 50 - 95 %. Angin bertiup dari Tenggara – Barat Daya dengan kecepatan maksimum 20 km/jam.
Wujudkan Zero Victim Ancaman Bencana Gempa dan Tsunami, Ini Strategi BMKG
Sementara tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 – 2.5 meter atau kategori sedang. BMKG mengeluarkan Peringatan Dini kepada warga untuk waspada potensi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Yogyakarta.
(Widi Agustian)