INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

BMKG: Sebagian Wilayah DIY Bakal Turun Hujan Meski Cuaca Masih Panas

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |06:33 WIB
BMKG: Sebagian Wilayah DIY Bakal Turun Hujan Meski Cuaca Masih Panas
Ilustrasi. (Foto: Antara)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut kemungkinan akan terjadi hujan ringan di sebagian wilayah DIY. Namun demikian, suhu udara di wilayah ini masih bakal terasa panas pada Jumat (13/10/2023) ini.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari adalah cerah berawan. Siang – sore hari bakal cerah berawan dan malam hari ada potensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. 

Sabtu (14/10/2023)  dini hari juga ada potensi hujan ringan di Kulon Progo bagian selatan, Bantul bagian selatan dan Gunungkidul bagian selatan. 

Suhu udara berkisar 21 - 33 °C dengan kelembapan udara 50 - 95 %. Angin bertiup dari Tenggara – Barat Daya dengan kecepatan maksimum 20 km/jam.

Wujudkan Zero Victim Ancaman Bencana Gempa dan Tsunami, Ini Strategi BMKG 

Sementara tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 – 2.5 meter atau kategori sedang. BMKG mengeluarkan Peringatan Dini kepada warga untuk waspada potensi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Yogyakarta.

(Widi Agustian)

      
