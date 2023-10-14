Advertisement
Kader DPD Perindo Palu Diminta Bekerja Sesuai Target Pemenangan Pemilu 2024

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |06:46 WIB
Roni Tanusaputra. (Foto: Jemmy Hendrik)
PALU - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Palu kembali mengumpulkan seluruh pengurus DPC, DPRT dan para caleg kota dan provinsi untuk menyatakan visi dan misi, Jumat (13/10/2023). Rapat dipimpin Ketua II Bappilu yang juga Ketua Organisasi dan Kaderisasi Partai Perindo, Roni Tanusaputra.

Selain itu, rapat juga dihadiri Ketua DPW Perindo Sulteng Mahfud Masuara serta Ketua DPD Perindo Palu Andono Wibisono. Kegiatan kegiatan pemantapan dan pembekalan seluruh caleg provinsi, kota, DPC dan DPRT bukan hanya dilakukan di DPD Kota Palu, nantinya seluruh DPD di seluruh Sulawesi Tengah akan mendapatkan giliran agar kemenangan Perindo di Sulawesi Tengah bisa terwujud.

Roni Tanusaputra mengatakan dirinya mengumpulkan seluruh struktur DPD Kota Palu ini untuk menyusun strategi untuk menjemput kemenangan partai perindo dan mencuri kursi sebanyak banyaknya.

Bukan hanya itu, Perindo diharapkan menjadi partai pemenang agar bisa menjadi partai pengusung untuk pemilik kepala daerah yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 2024 mendatang.

Bacaleg Perindo Diska Resha Putra Silaturahmi ke Warga Manggarai 

“Agenda hari ini pemantapan pemenangan Kota Palu, harapannya kader bisa bekerja sesuai target partai, menang dua digit sesuai target Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo,” ucapnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
