Kirab Pemilu 2024, Caleg Partai Perindo Makin Terpacu Raih Kursi DPRD Solo

SOLO – Kirab Pemilu 2024 yang melewati Kota Solo, Jawa Tengah, disambut gegap gempita para calon legislatif (caleg) Partai Perindo di wilayah setempat. Mereka semakin bersemangat untuk memenangkan Pemilu 2024 dan meraih kursi di DPRD Solo.

“Kami bersemangat juang 45 karena targetnya menang untuk mendapatkan kursi,” kata caleg Partai Perindo Dapil 5 Jebres, Solo, Darmono Saputro di sela-sela Kirab Pemilu 2024 di Balai Kota Solo, Sabtu (14/10/2023).

Pengalaman pemilu sebelumnya menjadi bahan untuk meraih kesuksesan dalam Pemilu 2024. Dengan filosofi masyarakat Jawa yakni tekun, teliti maka akan tekan (sampai) pada tujuannya.

“Kalau orang sudah punya jeneng (nama), maka jenang akan datang. Jangan cari jenang dulu, sebab jenengmu (namamu) akan hilang,” ucapnya.

Jika nama telah di atas, maka dengan sendirinya diyakini rezeki akan datang.

Sementara, salah satu program Partai Perindo yang menarik masyarakat adalah pemberian gerobak untuk UMKM.

Senada diungkapkan Agus Haryanto, caleg Partai Perindo daerah pemilihan (dapil) 5 Jebres, Solo. Dirinya bersemangat mengikuti Kirab Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU.