Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Israel Hantam Konvoi Pengungsi Gaza, Tewaskan Puluhan Orang Termasuk Wanita dan Anak-Anak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |11:36 WIB
Serangan Israel Hantam Konvoi Pengungsi Gaza, Tewaskan Puluhan Orang Termasuk Wanita dan Anak-Anak
Foto: Reuters.
A
A
A

GAZA - Puluhan orang, kebanyakan wanita dan anak-anak, terluka dan tewas dalam serangan udara Israel pada konvoi evakuasi yang meninggalkan Kota Gaza, menurut pejabat Hamas. Pasukan Keamanan Israel (IDF) belum menanggapi tuduhan tersebut, setelah memerintahkan lebih dari 1 juta orang meninggalkan bagian utara wilayah kantong tersebut “untuk menyelamatkan nyawa mereka.”

Badan kemanusiaan PBB, OCHA, mengatakan beberapa “kendaraan mereka yang mengevakuasi wilayah utara terkena serangan, menewaskan lebih dari 40 orang dan melukai 150 lainnya,” mengutip data dari pejabat kesehatan di daerah kantong Palestina yang dikuasai Hamas.

“Insiden-insiden ini mendorong banyak orang untuk meninggalkan upaya evakuasi mereka dan kembali ke rumah mereka,” tambah badan PBB tersebut, sementara “pemboman besar-besaran Israel, dari udara, laut dan darat, terus berlanjut hampir tanpa henti.”

Kantor media Hamas mengklaim pada Jumat, (13/10/2023) bahwa serangan udara menghantam mobil sipil di tiga lokasi terpisah, diduga menewaskan 70 orang. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa Kompleks Medis Al-Shifa merawat “puluhan korban” yang terluka “akibat pasukan pendudukan Israel yang menargetkan warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.”

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178408/mohammed_ibrahim-MpCb_large.jpg
Jeritan Pilu Remaja Palestina, Mohammed Ibrahim dari Kekejaman "Rumah Jagal" Militer Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173624/trump-BmFP_large.jpg
Trump ke Hamas, Batas Waktu 4 Hari Merespons Proposal Gaza atau Akhir Menyedihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/18/3088745/palestina-Lk6G_large.jpg
6 Tentara Israel Bunuh Diri Akibat Depresi Perang di Gaza dan Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/337/3087057/petani-x5Ib_large.jpg
Derita Petani Sayur yang Terdampak Gerakan Boikot Produk Israel di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/18/3084131/qatar_umumkan_tunda_gencatan_senjata_di_gaza-kWxy_large.jpg
Qatar Tunda Mediasi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement