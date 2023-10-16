Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Ikut Pelatihan Kecantikan Kartini Perindo, Wanita Ini Bakal Buka Usaha Salon

Moh. Zeni Johadi , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |23:24 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

MAJALENGKA - Puluhan Kartini Perindo di Majalengka, Jawa Barat, mengikuti pelatihan beauty class yang diselenggarakan Bacaleg Perindo Dapil Jabar 9, yakni wilayah Sumedang, Majalengkan, dan Subang, Ratih Purnamasari.

Salah satu Kartini Perindo, Widia mengatakan, dirinya baru pertama kali ikut pelatihan kecantikan dan dirinya akan membuka salon di rumah untuk membantu ekonomi keluarga.

"Saya akan buka salon kecantikan di rumah, jadi pelatihan ini sangat membantu meningkatkan ekonomi keluarga," kata Widia, Senin (16/10/2023).

Sementara itu, Bacaleg Perindo Dapil Jabar 9, yakni wilayah Sumedang, Majalengkan, dan Subang, Ratih Purnamasari mengatakan, kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan ekonomi keluarga kader Perindo.

Ratih yang juga Wakil Ketua Umum Kartini Perindo menyelenggarakan beauty class dengan melibatkan puluhan Kartini Perindo.

Dalam kegiatan pelatihan kecantikan juga dilakukan pelatihan pijat refleksi agar Kartini Perindo bisa hidup mandiri, serta bisa menafkahi keluarga untuk sejahtera.

