HOME NEWS NEWS

Pelaku UMKM di Cimaung Senang Dikunjungi Bacaleg Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |20:20 WIB
Pelaku UMKM di Cimaung Senang Dikunjungi Bacaleg Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad
Warga senang dikunjungi Bacaleg Perindo Abdul Khaaliq Ahmad/Foto: Gin Gin Tigin
A
A
A

 

BANDUNG - Senyum semringah terpancar dari wajah Aning Kartini (48). Dia mengaku bahagia bisa bertemu dengan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad.

Aning adalah salah satu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kampung Pasirhuni, Desa Pasirhuni, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Dia menggeluti usaha pembuatan cireng.

"Alhamdulillah suatu keberkahan, saya kedatangan Bapak Khaliq, suatu kebanggaan sama rezeki saya mudah-mudahan ke depannya makin meningkat, usaha saya makin lancar," kata Aning, Senin (16/10/2023).

Aning memulai usaha pembuatan cireng tersebut sejak enam tahun lalu dengan tujuan membuka lapangan kerja terutama bagi para pengangguran. Sebelumnya, Aning mengaku bekerja untuk orang lain. Kemudian, dia termotivasi untuk membuka usaha sendiri.

"Kita enggak mau bekerja dengan orang lain, kita harus bangkit, kita harus berusaha sendiri, jangan mengandalkan orang lain. Motivasi saya punya perusahaan ini saya ingin mempekerjakan yang menganggur," kata Aning.

Saat ditanya alasan menjadi kader partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, Aning menjawab antusias. Alasan utamanya, karena dia mencintai Partai Perindo.

Halaman:
1 2
      
