HOME NEWS INTERNATIONAL

Tempat Pengungsian PBB di Gaza Kehabisan Air

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |13:05 WIB
Foto: Reuters.
GAZA - Air di tempat penampungan PBB di Gaza telah habis saat ribuan orang memadati halaman rumah sakit terbesar di wilayah yang terkepung dan sebagai tempat perlindungan terakhir dari serangan darat Israel. Para dokter yang kewalahan dalam merawat pasien juga merasa khawatir akan terkena dampaknya.

Warga sipil Palestina yang tinggal di Gaza, telah mengalami konflik ini selama bertahun-tahun, mereka juga berjuang untuk bertahan hidup pada Minggu (15/10/2023), dalam menghadapi serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut. Serangan itu merupakan respons Israel atas serangan militan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.300 warga Israel, sebagian besar adalah warga sipil.

Israel telah memutus aliran listrik, obat-obatan, air dan makanan terhadap Gaza, ia juga menyerang wilayah itu dengan serangan udara dan memerintahkan 1 juta penduduk di wilayah utara untuk segera melarikan diri ke Selatan menjelang serangan yang masih direncanakan oleh Israel, dikutip dari New York Post.

Kementerian Kesehatan Gaza juga mengatakan lebih dari 2.300 warga Palestina telah tewas sejak pertempuran akhir pekan lalu.

Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan mengatakan kepada CNN bahwa pada Minggu (15/10/2023), pihak Israel sudah menyalakan kembali aliran air di Gaza selatan. Lalu, Menteri Energi dan Air Israel, Katz, mengatakan bahwa air sudah dipulihkan di beberapa titik tertentu di Gaza.

      
