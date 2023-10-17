Toko Tas Mewah di Cakung Dibobol Komplotan Garong

JAKARTA - Sebuah toko tas mewah bermerek dibobol komplotan pencuri di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat 13 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB. Toko yang terletak di Jalan Raya Pulogebang, Cakung, itu mengalami kerugian sekira Rp80 Juta rupiah, beserta 200 tas dan 48 jam tangan mewah, raib digondol.

Pemilik toko, Ita (43) menyampaikan dirinya baru mengetahui aksi pencurian setelah warga sekitar melaporkan kepadanya via pesan singkat WhatsApp lantaran pagar tokonya terbuka. Kemudian Ita segera menyambangi tokonya pada Jumat pagi sekira pukul 06.00 WIB.

"Pada saat saya ke toko, saya lihat pintu depan yang kaca itu sudah tercongkel. Yang tersisa hanya gembok satu yang masih tersangkut namun sudah rusak. Saat melihat ke dalam, sudah banyak barang saya yang kosong," kata Ita di lokasi, Senin (16/10/2023).

BACA JUGA: Polisi Tangkap Disabilitas Tuna Wicara Pelaku Pencurian Rp 34 Juta di Resto Mie Gacoan

Ita menyampaikan meski sudah banyak yang kosong barang dagangannya, tetapi masih ada sisa-sisa berupa tas, dompet dan jam tangan yang tercecer di lantai tokonya.

"Pokoknya yang diambil itu tas di bagian display, bersih. Dan juga yang di bagian stok barang, bersih juga. Jam tangan bersih sampai tempat akriliknya dibawa," katanya.

Ita menuturkan total kerugian keseluruhan mencapai di atas Rp80 Juta. Dia pun mengaku, sudah melaporkan aksi pencurian tersebut ke Polsek Cakung pada hari yang sama.

Lebih lanjut, Ita kesulitan mengecek rekaman CCTV tokonya guna memastikan bukti identitas para pelaku. Dia mengatakan, memori rekaman CCTV juga sudah tidak ditemukan.

"Jadi pelaku ini sempat mematikan saklar listrik dahulu sebelum beraksi, kemudian pada saat kita cek rekaman CCTV, memori rekaman sudah tidak ada," jelas Ita.