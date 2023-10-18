Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Menuju Indonesia Emas 2045, Butuh Pemimpin yang Paham Hukum

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |16:29 WIB
Menuju Indonesia Emas 2045, Butuh Pemimpin yang Paham Hukum
A
A
A

 

JAKARTA - Cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan beradab, dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royongnya hidup, serta mengedepankan persaudaraan.

"Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini Insya Allah akan tuntas," Sekjen DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Fajar Budiman, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (1/10/2023).

Fajar Budiman berpendapat, saat penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan dapat berjalan dengan baik juga, misalnya di bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan ekonominya.

Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, sambungnya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi, serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat.

Sekjen DPN Permahi Fajar Budiman (Foto : Istimewa)

Indonesia, kata Fajar, masih banyak beberapa permasalahan hukum yang terjadi sampai saat ini, dari mulai permasalahan hukum agraria, hukum adat, dan berbagai macam lainnya. Permasalahan tersebut masih tampak hingga sampai saat ini yang menimbulkan berbagai kerugian yang terjadi dan secara langsung dirasakan oleh masyarakat dan/atau bangsa Indonesia.

"Indonesia sangat memrerlukan sosok pemimpin yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang hukum untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan hukum, dalam meningkatkan kemajuan nilai-nilai hukum dan mampu dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di Indonesia dikarenakan dengan secara yakin dari sebuah harapan bangsa Indonesia kepada pemimpin-pemimpin bangsa selanjutnya,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement