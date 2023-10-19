Advertisement
HOME NEWS NEWS

Mesin Partai Perindo NTB Siap Menangkan Ganjar-Mahfud MD

edy gustan , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |08:09 WIB
Mesin Partai Perindo NTB Siap Menangkan Ganjar-Mahfud MD
Partai Perindo NTB siap menangkan Ganjar-Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

 

LOMBOK TIMUR - Mesin Partai Perindo NTB siap bergerak bersama Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) untuk menangkan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD yang telah ditetapkan kemarin untuk bertarung di Pilpres 2024.

Ketua Perindo NTB Khairul Rizal menjelaskan gerakan mesin partai dan organisasi keislaman terbesar di NTB ini bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap pasangan Ganjar-Mahfud.

Menurutnya, pasangan Ganjar dan Mahfud merupakan sosok pasangan komplit yang akan mampu membawa perubahan bangsa ini menjadi lebih baik untuk melanjutkan pemerintahan sekarang ini.

“Beliau berdua merupakan paket komplit. Pak Ganjar itu muda, cerdas, berani dan punya pengalaman pemerintahan. Mahfud MD juga berpengalaman di legislatif, eksekutif, dan yudikatif,” ujarnya, Kamis (19/10/2023).

Selain itu, kerja sama antara Perindo NTB dan NWDI diharapkan dapat menghasilkan sinergi yang kuat dalam rangka menggalang dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama di wilayah NTB.

Partai Perindo NTB berkomitmen untuk aktif terlibat dalam kampanye dan upaya pemenangan pasangan Ganjar Mahfud, dengan harapan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Halaman:
1 2
      
