HOME NEWS INTERNATIONAL

Negara yang Berbatasan Langsung Negara Palestina

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |16:26 WIB
Negara yang Berbatasan Langsung Negara Palestina
Foto: Reuters.
A
A
A

YERUSALEM Palestina merupakan sebuah wilayah kecil di tanah yang telah memegang peran penting dalam sejarah kuno dan modern di Timur Tengah. 

Sejarah Palestina ditandai dengan berbagai konflik politik dan perebutan tanah, menggunakan kekerasan (perang), karena pentingnya wilayah ini bagi beberapa agama besar di dunia, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi.

 BACA JUGA:

Hingga saat ini Palestina masih berkeinginan kuat untuk menciptakan negara yang bebas dan merdeka di wilayah yang diperebutkannya dengan Israel.

Wilayah yang diklaim oleh Negara Palestina terletak di Levant Selatan, yakni Jalur Gaza yang berbatasan dengan Laut Mediterania di sebelah barat dan Tepi Barat. Kedua wilayah tersebut tidak memiliki batas geografis satu sama lain karena dipisahkan oleh Israel.

Dilansir dari History, Palestina hanya berbatasan langsung dengan tiga negara saja. Berikut ini adalah tiga negara yang berbatasan secara geografis dengan Palestina.

1. Israel, di Utara dan Barat 

Israel adalah sebuah negara kecil di Timur Tengah yang terletak di tepi timur Laut Mediterania dan berbatasan dengan Mesir, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Negara ini memiliki populasi lebih dari 9 juta orang, yang sebagian besarnya merupakan orang Yahudi.

Konfliknya dengan Palestina masih belum terselesaikan hingga sekarang. Wilayah-wilayah penting di tanah itu terbagi, tetapi beberapa diklaim oleh kedua kelompok. Salah satunya adalah kota Yerusalem yang diklaim oleh kedua belah pihak sebagai ibu kota mereka.

