HOME NEWS INTERNATIONAL

Hakim Ditemukan Tewas Ditembak di Luar Rumah, Polisi Buru Pelaku

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |18:03 WIB
Hakim Ditemukan Tewas Ditembak di Luar Rumah, Polisi Buru Pelaku
Hakim ditemukan tewas ditembak di luar rumah (Foto: Maryland Courts)
A
A
A

MARYLANDPolisi Maryland, Amerika Serikat (AS) sedang memburu tersangka pembunuhan seorang hakim, yang ditembak di luar rumahnya dan kemudian meninggal di rumah sakit (RS) pada Kamis (20/10/2023).

Polisi mengidentifikasi korban sebagai Hakim Asosiasi Pengadilan Wilayah Washington Andrew Wilkinson, 52, dari Hagerstown.

Kantor sheriff setempat sedang mencari Pedro Argote, 49 tahun, yang dikatakan bersenjata dan berbahaya.

Polisi yakin Argote menargetkan hakim tersebut karena perebutan hak asuh.

Menurut catatan pengadilan Maryland, Hakim Wilkinson telah memimpin kasus perceraian yang melibatkan Argote dan mengadakan sidang pada Kamis (19/10/2023) pagi.

Kantor Sheriff Washington County mengatakan Argote tidak menghadiri sidang, dimana hakim memberikan hak asuh atas anak-anak tersangka kepada ibu mereka.

Para deputi pergi ke kediaman Wilkinson setelah menerima laporan adanya penembakan. Korban ditemukan berdarah akibat luka tembak di halaman rumahnya.

Halaman:
1 2
      
