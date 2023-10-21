Gempa Magnitudo 5,1 Terjadi di Ratahan Minahasa Tenggara, Guncangan Dirasakan di Tondano

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 5, 1 terjadi di wilayah Ratahan Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Sabtu (21/10/2023). Gempa terjadi sekira pukul 02.51 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di titik koordinat 0.68 Lintang Utara (LU), 125.30 Bujur Timur (BT). Lokasi itu berjarak sekira 69 km arah tenggara Ratahan.

Pusat gempa berada di laut, tepatnya di kedalaman 33 km.

Guncangan gempa dirasakan lemah di wilayah Tondano dan Ratahan.

"#Gempa (UPDATE) Mag:5.1, 21-Okt-23 02:51:59 WIB, Lok:0.68 LU, 125.30 BT (Pusat gempa berada di Laut 69 km Tenggara Ratahan), Kedlmn:33 Km Dirasakan (MMI) II-III Tondano, II-III Ratahan #BMKG," tulis akun X @infoBMKG.

Sementara itu, belum diketahui adanya laporan kerusakan maupun adanya korban dampak guncangan gempa.

(Erha Aprili Ramadhoni)