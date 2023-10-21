Sudah Hampir 24 Jam, Ini Kendala Pemadaman Kebakaran TPA Tlekung Batu

KOTA BATU - Kebakaran di TPA Tlekung Kota Batu belum juga padam setelah berlangsung hampir 24 jam. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), BPBD, Tagana, dan beberapa relawan lain masih berjibaku memadamkan api.

"Kebakaran masih belum berhasil dipadamkan. Proses penanganan sampai saat ini masih terus berlanjut," ucap Kepala Damkar Kota Batu Supriyanto, dikonfirmasi pada Sabtu (21/10/2023) pagi.

Ia mengatakan, api yang membakar tumpukan sampah di TPA Tlekung tersebut tidak kunjung padam karena beberapa kendala. Salah satunya kendala yang dihadapi petugas adalah akses pengambilan air yang terlalu jauh.

"Kita menyediakan dua mobil pemadam kebakaran dan 4 mobil tangki air. Cuma yang menjadi kendala sejauh ini adalah lokasi pengambilan air yang terlalu jauh, menjadi penghambat dalam proses pemadaman kebakaran di TPA Tlekung ini," terangnya.

Selain itu, angin di lokasi kejadian juga berembus cukup kencang. Hal ini membuat titik-titik api yang sebelumnya sudah tidak muncul kembali membara. Menurutnya, seharusnya pemadaman api di TPA Tlekung ini menggunakan sistem injeksi.

"Sistem injeksi itu harusnya kita pakai pipa, kemudian terus air kita tembakkan ke bawah. Seperti penanganan kebakaran lahan gambut. Sekarang teman-teman coba tancapkan itu tapi hanya sebatas nozel saja," terangnya.

Sebagai informasi, Damkar Kota Batu mendapatkan informasi bahwa ada kebakaran di TPA Tlekung pada Jumat (20/10/2023) sekitar pukul 12.45 WIB. Setelah mendapatkan laporan petugas langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman.