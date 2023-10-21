Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sudah Hampir 24 Jam, Ini Kendala Pemadaman Kebakaran TPA Tlekung Batu

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |10:41 WIB
Sudah Hampir 24 Jam, Ini Kendala Pemadaman Kebakaran TPA Tlekung Batu
Proses pemadam kebakaran TPA Tlekung Batu. (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

KOTA BATU - Kebakaran di TPA Tlekung Kota Batu belum juga padam setelah berlangsung hampir 24 jam. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), BPBD, Tagana, dan beberapa relawan lain masih berjibaku memadamkan api.

"Kebakaran masih belum berhasil dipadamkan. Proses penanganan sampai saat ini masih terus berlanjut," ucap Kepala Damkar Kota Batu Supriyanto, dikonfirmasi pada Sabtu (21/10/2023) pagi.

Ia mengatakan, api yang membakar tumpukan sampah di TPA Tlekung tersebut tidak kunjung padam karena beberapa kendala. Salah satunya kendala yang dihadapi petugas adalah akses pengambilan air yang terlalu jauh.

BACA JUGA:

Berlangsung Sejak Jumat, Kebakaran di TPA Rawa Kucing Mulai Terkendali 

"Kita menyediakan dua mobil pemadam kebakaran dan 4 mobil tangki air. Cuma yang menjadi kendala sejauh ini adalah lokasi pengambilan air yang terlalu jauh, menjadi penghambat dalam proses pemadaman kebakaran di TPA Tlekung ini," terangnya.

Selain itu, angin di lokasi kejadian juga berembus cukup kencang. Hal ini membuat titik-titik api yang sebelumnya sudah tidak muncul kembali membara. Menurutnya, seharusnya pemadaman api di TPA Tlekung ini menggunakan sistem injeksi. 

"Sistem injeksi itu harusnya kita pakai pipa, kemudian terus air kita tembakkan ke bawah. Seperti penanganan kebakaran lahan gambut. Sekarang teman-teman coba tancapkan itu tapi hanya sebatas nozel saja," terangnya.

Sebagai informasi, Damkar Kota Batu mendapatkan informasi bahwa ada kebakaran di TPA Tlekung pada Jumat (20/10/2023) sekitar pukul 12.45 WIB. Setelah mendapatkan laporan petugas langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895/kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699/kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement