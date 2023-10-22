KTT di Kairo Gagal Hasilkan Konsensus Terkait Konflik Hamas-Israel

PERTEMUAN puncak di Kairo yang digelar oleh Mesir, Sabtu (21/10/2023), gagal mencapai kesepakatan tentang bagaimana menahan kekerasan antara Israel dan Hamas.

Para pemimpin negara-negara Arab mengutuk gempuran Israel terhadap Gaza, sedangkan sebagian besar negara-negara Barat mengatakan warga sipil harus dilindungi. Namun, pertemuan itu tidak mencapai konsensus tentang bagaimana mengakhiri konflik karena para pejabat Israel dan Amerika Serikat (AS) absen dari acara itu.

Di tengah kekhawatiran internasional mengenai meluasnya perang itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mewanti-wanti Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati dalam pembicaraan melalui telepon pada Sabtu, bahwa rakyat Lebanon akan terdampak jika negaranya ikut terlibat dalam perang.

Pernyataan Blinken itu disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS.

Kelompok Hizbullah yang disokong oleh Iran dan militer Israel hampir setiap hari baku-tembak di garis depan. Hizbullah mengatakah pada Sabtu bahwa satu kombatannya tewas di perbatasan.

Di Irak, sumber keamanan mengatakan dua pesawat nirawak atau drone ditembak dan jatuh dekat pangkalan udara Ain al-Asad, di mana pasukan AS ditempatkan. Dalam beberapa hari terakhir, tentara-tentara AS di Suriah dan Irak berkali-kali diserang.

Raja Yordania Abdullah II menyesalkan apa yang dia sebut kebungkaman global tentang serangan Israel yang telah menewaskan ribuan orang di Gaza yang dikuasai Hamas. Selain itu, lebih dari satu juta orang kehilangan tempat tinggal. Abdullah mendesak pendekatan yang tidak memihak dalam konflik Israel dan Palestina.