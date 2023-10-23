4 Fakta Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Deklarasi di JCC Hari Ini

Prabowo-Gibran bakal dideklarasikan hari ini di JCC (Foto: MPI)

PRABOWO Subianto akan mendeklarasikan sosok wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapresnya pada Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), pada hari ini, Senin 23 Oktober 2023.

Berikut sejumlah fakta terkait Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres:

1. Disampaikan Ketum Prabowo Mania 08

Hal itu dikatakan Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer.

"Iya betul. Besok dideklarasikan di JCC, Gelora Bung Karno," ucap Immanuel saat dikonfirmasi, Minggu (22/10/2023).

Hal itu dilakukan menyusul pendaftaran capres cawapres yang diselenggarakan komisi pemilihan umum (KPU) tersisa beberapa hari lagi. KPU secara resmi telah membuka pendaftaran pasangan capres cawapres mulai dari 19-25 Oktober 2023.

2. Prabowo Puji Usulan Golkar

Prabowo Subianto memuji hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang secara resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping dirinya pada Pilpres 2024.

Prabowo mengatakan, keputusan tersebut adalah hal yang luar biasa. Ia memuji keputusan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto maupun kader partai yang berjiwa besar. Sebab mampu melepas kepentingan partai.

"Ini saya anggap suatu keputusan yang sangat luar biasa, sangat berjiwa besar karena Golkar Rapimnasnya tadinya mencalonkan Pak Airlangga sebagai capres atau cawapres," kata Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, kemarin.

3. Prabowo Bilang Golkar Lepas Kepentingan Partai

"Golkar melepas kepentingan partai, golongan, demi kepentingan yang lebih besar. Tentunya ini kehormatan, saya terima," sambungnya.

Prabowo selanjutnya bakal membawa usulan Partai Golkar itu ke forum ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Dan karena kami Koalisi Indonesia Maju terdiri dari sekarang delapan partai, empat partai parlementer dan empat partai non parlementer, tapi juga punya akar," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.