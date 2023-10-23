Tragis! 12 Pekerja Jaringan Internet Tersetrum Listrik, 1 Tewas Mengenaskan

SUKABUMI- Sebanyak 12 orang pekerja jaringan internet tersengat listrik di di Kampung Lodaya Hilir, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Senin (23/10/2023) dini hari.

Kejadian berawal ketika para pekerja sedang dalam proses pemasangan jaringan internet di sekitar jalan tersebut. Tiba-tiba, belasan orang itu tersengat listrik dengan seorang di antaranya meninggal di tempat.

"Kita ada 15 orang, yang tersengat itu ada 12 orang, termasuk saya sendiri. Tiang internet tersebut adalah tiang besi,"ujarnya.

"Ketika tersengat, kami semua langsung terpental. Saat kejadian, saya benar-benar tidak bisa mengingat lebih lanjut," terang Rizal.

Kepala Humas RSUD Sekarwangi, Ramdan, mengatakan, korban yang meninggal dunia diketahui bernama Agus Taryana. Selain Agus, ada satu korban lain bernama Angga yang masih dalam perawatan medis.