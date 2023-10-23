Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tragis! 12 Pekerja Jaringan Internet Tersetrum Listrik, 1 Tewas Mengenaskan

Ilham Nugraha , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |11:35 WIB
Tragis! 12 Pekerja Jaringan Internet Tersetrum Listrik, 1 Tewas Mengenaskan
Pekerja Tewas/ Ilustrasi okezone
A
A
A

SUKABUMI- Sebanyak 12 orang pekerja jaringan internet tersengat listrik di di Kampung Lodaya Hilir, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Senin (23/10/2023) dini hari.

Kejadian berawal ketika para pekerja sedang dalam proses pemasangan jaringan internet di sekitar jalan tersebut. Tiba-tiba, belasan orang itu tersengat listrik dengan seorang di antaranya meninggal di tempat.

"Kita ada 15 orang, yang tersengat itu ada 12 orang, termasuk saya sendiri. Tiang internet tersebut adalah tiang besi,"ujarnya.

"Ketika tersengat, kami semua langsung terpental. Saat kejadian, saya benar-benar tidak bisa mengingat lebih lanjut," terang Rizal.

Kepala Humas RSUD Sekarwangi, Ramdan, mengatakan, korban yang meninggal dunia diketahui bernama Agus Taryana. Selain Agus, ada satu korban lain bernama Angga yang masih dalam perawatan medis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/608/3164054//pemuda_tewas_tersengat_listrik-f9tP_large.jpg
Tragis! Diduga Curi Besi, 2 Pemuda Tewas Tersengat Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152953//bocah_ditemukan_tewas_di_taman-ONcT_large.jpg
Bocah yang Tewas di Taman Radio Dalam Jaksel Diduga Akibat Tersengat Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3150961//kecelakaan_kerja-Tpxf_large.jpg
Tertimpa Alat Berat, Pekerja Gudang di Gunung Sindur Tewas Mengenaskan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/510/3150953//mayat-AoKd_large.jpg
Perbaiki Sound System, Pelajar Kulonprogo Tewas Tersengat Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/525/3123030//pekerja_pabrik_kulit_di_sumedang_tewas-156f_large.jpg
Tragis! 3 Pekerja Pabrik Kulit di Sumedang Tewas Usai Tenggelam di Kubangan Limbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/338/3111710//2_pekerja_tewas_terjatuh_dari_lantai_8_mal_bekasi-n3oj_large.jpg
2 Pekerja Tewas Terjatuh dari Lantai 8 Mal Bekasi, Polisi Periksa 4 Saksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement