HOME NEWS INTERNATIONAL

Nelayan Hilang 2 Minggu Ditemukan Mengambang di Rakit, Makan Ikan Salmon untuk Bertahan Hidup

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |18:03 WIB
Nelayan Hilang 2 Minggu Ditemukan Mengambang di Rakit, Makan Ikan Salmon untuk Bertahan Hidup
Nelayan hilang 2 minggu ditemukan mengambang di rakit (Foto: US Coast Guard)
A
A
A

NEW YORK - Seorang nelayan yang hilang selama hampir dua minggu ditemukan hidup mengambang di rakit penyelamat sekitar 70 mil (110 km) di lepas pantai barat Amerika Serikat (AS).

Penjaga Pantai AS Pacific Northwest dalam sebuah pernyataan satu hari setelah mereka menghentikan pencarian mereka, orang Samaria yang Baik Hati menemukan nelayan itu pada Kamis (26/10/2023).

Tim penyelamat Kanada yang menemukannya mengatakan dia menangkap dan memakan salmon untuk bertahan hidup.

Pria itu, yang tidak disebutkan namanya, telah meninggalkan Gray Harbour di negara bagian Washington pada 12 Oktober lalu di Evening, dengan kapal berukuran 43 kaki.

Para pejabat tidak menyebutkan nama tim penyelamat atau bagaimana mereka menemukannya, namun King-TV di Seattle mengidentifikasi mereka sebagai Ryan Planes dan pamannya John dari Sooke, sebuah kota di pulau Vancouver di British Columbia.

"Saya melihat sesuatu yang tampak seperti rakit penyelamat di kejauhan dan berlari ke dalam dan menaruh teropong padanya dan kemudian dia menembakkan suar," kata Ryan kepada jaringan tersebut.

"Kami menariknya ke dalam pesawat. Dia memeluk saya erat-erat dan itu sangat emosional," ujar John.

Halaman:
1 2 3
      
