Serangan Darat Besar-besaran, Israel Tak Bisa Jamin Keselamatan Jurnalis yang Meliput di Gaza

GAZA – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan kepada organisasi berita internasional bahwa mereka tidak dapat menjamin keselamatan jurnalis yang melaporkan dari Gaza.

Menurut laporan Reuters yang diterbitkan pada Jumat (27/10/2023), kantor berita internasional Reuters dan Agence France Presse (AFP) menghubungi militer Israel minggu ini untuk mendapatkan jaminan bahwa jurnalis mereka yang berada di Gaza tidak akan menjadi sasaran serangan udara Israel.

IDF menanggapinya dalam sebuah surat kepada kedua lembaga tersebut dengan mengatakan bahwa mereka menargetkan semua aktivitas militer Hamas di seluruh Gaza dan dalam keadaan seperti ini, mereka tidak dapat menjamin keselamatan karyawan, dan sangat mendesak mereka]untuk mengambil tindakan tersebut. Termasuk semua tindakan yang diperlukan untuk keselamatan mereka.

Surat itu juga mengatakan Hamas sengaja menempatkan operasi militer di sekitar jurnalis dan warga sipil. Hamas tidak segera menanggapi ketika ditanya apakah tuduhan yang diajukan oleh IDF itu benar.

Reuters dan AFP sama-sama menyatakan keprihatinan atas keselamatan jurnalis di Gaza.

“Situasi di lapangan sangat buruk, dan keengganan IDF untuk memberikan jaminan mengenai keselamatan staf kami mengancam kemampuan mereka untuk menyampaikan berita tentang konflik ini tanpa takut terluka atau terbunuh,” jelas Reuters dalam sebuah pernyataan menanggapi surat IDF tersebut.