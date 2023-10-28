Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Darat Besar-besaran, Israel Tak Bisa Jamin Keselamatan Jurnalis yang Meliput di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |20:03 WIB
Serangan Darat Besar-besaran, Israel Tak Bisa Jamin Keselamatan Jurnalis yang Meliput di Gaza
Israel tak bisa menjamin keselamatan jurnalis yang meliput di Gaza (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

GAZA Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan kepada organisasi berita internasional bahwa mereka tidak dapat menjamin keselamatan jurnalis yang melaporkan dari Gaza.

Menurut laporan Reuters yang diterbitkan pada Jumat (27/10/2023), kantor berita internasional Reuters dan Agence France Presse (AFP) menghubungi militer Israel minggu ini untuk mendapatkan jaminan bahwa jurnalis mereka yang berada di Gaza tidak akan menjadi sasaran serangan udara Israel.

IDF menanggapinya dalam sebuah surat kepada kedua lembaga tersebut dengan mengatakan bahwa mereka menargetkan semua aktivitas militer Hamas di seluruh Gaza dan dalam keadaan seperti ini, mereka tidak dapat menjamin keselamatan karyawan, dan sangat mendesak mereka]untuk mengambil tindakan tersebut. Termasuk semua tindakan yang diperlukan untuk keselamatan mereka.

Surat itu juga mengatakan Hamas sengaja menempatkan operasi militer di sekitar jurnalis dan warga sipil. Hamas tidak segera menanggapi ketika ditanya apakah tuduhan yang diajukan oleh IDF itu benar.

Reuters dan AFP sama-sama menyatakan keprihatinan atas keselamatan jurnalis di Gaza.

“Situasi di lapangan sangat buruk, dan keengganan IDF untuk memberikan jaminan mengenai keselamatan staf kami mengancam kemampuan mereka untuk menyampaikan berita tentang konflik ini tanpa takut terluka atau terbunuh,” jelas Reuters dalam sebuah pernyataan menanggapi surat IDF tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182382/zohran-yiE1_large.jpg
Zohran Mamdani Pimpin New York Bisa Jadi Bencana bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443/tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198/mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement