Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dari Mana Hamas Mendapat Pendanaan dan Mengapa Sangat Sulit untuk Dihentikan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |17:55 WIB
Dari Mana Hamas Mendapat Pendanaan dan Mengapa Sangat Sulit untuk Dihentikan
Foto: Reuters.
A
A
A

SEJAK serangan pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 warga Israel, Amerika Serikat (AS) segera berupaya memutus aliran dana untuk kelompok Palestina Hamas. Namun, sejauh ini upaya tersebut masih belum sepenuhnya berhasil.

Sebagai bagian dari upaya ini, Wakil Menteri Terorisme dan Intelijen Keuangan Departemen Keuangan AS Brian Nelson pada Rabu, (25/10/2023) bertemu dengan para pejabat di Qatar. Doha adalah salah satu pihak yang menjadi pendukung Hamas, dan saat ini menampung sejumlah pemimpin dari kelompok Palestina tersebut.

“AS siap untuk mengambil tindakan sepihak, tetapi ketika kita secara strategis selaras dengan mitra di kawasan ini, kita memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan dengan kecepatan yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih besar,” Nelson kepada CNBC dalam sebuah wawancara telepon. tak lama setelah pertemuan itu.

Nelson menyampaikan pesan serupa kepada para pejabat di Arab Saudi, yang ditemuinya pada Selasa, (24/10/2023). Dia tidak akan berkomentar secara spesifik mengenai siapa yang akan menjadi fokus kantornya selanjutnya, namun Departemen Keuangan AS mengisyaratkan akan ada lebih banyak tindakan yang akan dilakukan.

Namun, upaya ini sulit dan rumit, mengingat cakupan dan kerumitan jaringan pendanaan Hamas.

Sebelumnya, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan, umumnya dikenal sebagai OFAC, menjatuhkan sanksi terhadap 10 lembaga yang mendanai Hamas dari Gaza, Tepi Barat, Sudan, Turki, Aljazair, dan Qatar. Para pejabat di Departemen Keuangan telah menyelidiki entitas-entitas ini selama bertahun-tahun, namun baru mulai melakukan tindakan setelah serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178408/mohammed_ibrahim-MpCb_large.jpg
Jeritan Pilu Remaja Palestina, Mohammed Ibrahim dari Kekejaman "Rumah Jagal" Militer Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173624/trump-BmFP_large.jpg
Trump ke Hamas, Batas Waktu 4 Hari Merespons Proposal Gaza atau Akhir Menyedihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/18/3088745/palestina-Lk6G_large.jpg
6 Tentara Israel Bunuh Diri Akibat Depresi Perang di Gaza dan Lebanon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement