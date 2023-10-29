Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 29 Oktober : Pesawat Lion Air Jatuh di Laut Jawa Tewaskan 189 Orang

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |04:23 WIB
Peristiwa 29 Oktober : Pesawat Lion Air Jatuh di Laut Jawa Tewaskan 189 Orang
Pesawat Lion Air JT610 jatuh. (Wikipedia)
SEJUMLAH peristiwa terjadi pada 29 Oktober. Salah satunya adalah jatuhnya pesawat Lion Air penerbangan JT 610 di Karawang, Jawa Barat, pada 2018.

Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan 610 itu jatuh di perairan Laut Jawa. Seluruh penumpang dan awak yang berjumlah sebanyak 189 orang tewas.

Diketahui, pesawat itu lepas landas dari Jakarta pukul 06.20 WIB (23.20 UTC) dan dijadwalkan tiba di Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang pukul 07.20.

Pesawat terbang ke arah barat sebelum berbelok ke timur laut, lalu jatuh di lepas pantai sekitar pukul 06.33 di sebelah timur laut Jakarta di perairan berkedalaman 35 meter.

Pesawat mencapai ketinggian maksimum 5.000 kaki (1.500 m), kemudian naik turun beberapa kali. Data terakhir yang dipancarkan menunjukkan ketinggian 3,650 kaki (1,113 m) dengan kecepatan 345 knot (639 km/h).

Menurut tim SAR Pangkal Pinang, pilot sempat meminta izin untuk terbang kembali ke Jakarta, tetapi tidak pernah tiba. Pesawat jatuh 34 mil laut (63 km) di lepas pantai Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

