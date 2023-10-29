Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Cekcok dengan Pacar, Seorang Pria Coba Bunuh Diri

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |13:20 WIB
Usai Cekcok dengan Pacar, Seorang Pria Coba Bunuh Diri
Seorang pria coba bunuh diri usai cekcok dengan pacarnya dengan lompat dari Jembatan Sungai Batanghari II (Foto : Freepik)
A
A
A

JAMBI - Usai cekcok dengan pacar, pria yang sedang dimabuk cinta tersebut mecoba bunuh diri dengan terjun bebas ke Sungai Batanghari dari jembatan Batanghari 2 di kawasan Jambi Timur, Sabtu (28/10/2023) malam.

Beruntung nyawa pria berinisial ZP (23) tersebut berhasil diselamatkan warga yang kebetulan berada di bawah jembatan tersebut.

"Korban cekcok dengan pacarnya sehingga nekat bunuh diri dengan terjun dari jembatan Batanghari 2," ungkap Kapolsek Jambi Timur, AKP Yumika Putra, Minggu (29/10/2023).

Dia menerangkan, berdasarkan keterangan saksi mata, warga sempat yang mengetahui kejadiannya tersebut berusaha menahan pria tersebut untuk melakukan percobaan bunuh diri.

Namun, upaya warga tidak berhasil. Selanjutnya, pria yang diketahui warga Posos 1, Ekajaya, Paalmerah Lama, Kota Jambi terjun ke Sungai Batanghari.

Beruntung, di bawah sungai ada ABK Tongkang yang sedang berlabuh. Mengetahui kejadian tersebut, ABK tersebut berhasil menyelamatkan pria tersebut.

"Pria tersebut berhasil diselamatkan oleh ABK tongkang yang sedang berlabuh di pinggiran pelabuhan di bawah jembatan Batanghari 2," tutur Yumika.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154177/wn_afganistan-N1eU_large.jpg
WN Afganistan Dalam Insiden Wanita Lompat dari Apartemen Kalibata Alami Ganguan Kejiwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033888/5-fakta-mahasiswa-ub-coba-bunuh-diri-di-jembatan-suhat-gemparkan-warga-malang-JoDdyGXpyJ.jpg
5 Fakta Mahasiswa UB Coba Bunuh Diri di Jembatan Suhat Gemparkan Warga Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/519/3033963/7-fakta-percobaan-bunuh-diri-mahasiswa-dari-jembatan-suhat-lompat-saat-ramai-gVZiVkBbwZ.jpg
7 Fakta Percobaan Bunuh Diri Mahasiswa dari Jembatan Suhat, Lompat saat Ramai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/338/3031764/lansia-coba-bunuh-diri-lompat-dari-jpo-pasar-bantargebang-diselamatkan-warga-XlvKaJZxFj.jpg
Lansia Coba Bunuh Diri Lompat dari JPO Pasar Bantargebang, Diselamatkan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/609/3026503/viral-remaja-perempuan-di-makassar-coba-bunuh-diri-lompat-dari-lantai-3-rusun-t5Deol7z5A.jpg
Viral! Remaja Perempuan di Makassar Coba Bunuh Diri Lompat dari Lantai 3 Rusun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022713/ribut-dengan-istri-ketiga-driver-ojol-nekat-panjat-tower-sutet-di-bkt-marunda-OmrL3pqb9w.jpg
Ribut dengan Istri Ketiga, Driver Ojol Nekat Panjat Tower Sutet di BKT Marunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement