Usai Cekcok dengan Pacar, Seorang Pria Coba Bunuh Diri

Seorang pria coba bunuh diri usai cekcok dengan pacarnya dengan lompat dari Jembatan Sungai Batanghari II (Foto : Freepik)

JAMBI - Usai cekcok dengan pacar, pria yang sedang dimabuk cinta tersebut mecoba bunuh diri dengan terjun bebas ke Sungai Batanghari dari jembatan Batanghari 2 di kawasan Jambi Timur, Sabtu (28/10/2023) malam.

Beruntung nyawa pria berinisial ZP (23) tersebut berhasil diselamatkan warga yang kebetulan berada di bawah jembatan tersebut.

"Korban cekcok dengan pacarnya sehingga nekat bunuh diri dengan terjun dari jembatan Batanghari 2," ungkap Kapolsek Jambi Timur, AKP Yumika Putra, Minggu (29/10/2023).

Dia menerangkan, berdasarkan keterangan saksi mata, warga sempat yang mengetahui kejadiannya tersebut berusaha menahan pria tersebut untuk melakukan percobaan bunuh diri.

Namun, upaya warga tidak berhasil. Selanjutnya, pria yang diketahui warga Posos 1, Ekajaya, Paalmerah Lama, Kota Jambi terjun ke Sungai Batanghari.

Beruntung, di bawah sungai ada ABK Tongkang yang sedang berlabuh. Mengetahui kejadian tersebut, ABK tersebut berhasil menyelamatkan pria tersebut.

"Pria tersebut berhasil diselamatkan oleh ABK tongkang yang sedang berlabuh di pinggiran pelabuhan di bawah jembatan Batanghari 2," tutur Yumika.