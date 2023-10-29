Kepulauan Aru Maluku Diguncang Gempa M3,8 Malam Ini

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,8 mengguncang Kepulauan Aru, Maluku pukul 21.13 WIB, Minggu (29/10/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 5.30 LS, 133.86 BT atau 83 Km Barat Laut Kepulauan Aru, Maluku. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)