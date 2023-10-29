Breaking News! KA Brawijaya Menabrak Truk Pasir di Madiun

MALANG – Peristiwa kecelakaan terjadi antar KA Brawijaya relasi Stasiun Gambir - Malang dengan sebuah dump truk di perlintasan tanpa palang pintu antara Stasiun Susuhan - Stasiun Kediri wilayah Daop 7 Madiun pada Minggu 29 Oktober 2023 jam 03.00 WIB.

Akibatnya, sejumlah rangkaian kereta api mengalami keterlambatan kedatangan di Stasiun Malang. Belum diketahhui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arief mengatakan, ada empat rangkaian kereta yang terdampak. Rinciannya tiga kereta mengalami kedatangan dan satu kereta mengalami keterlambatan keberangkatan dari Stasiun Malang.

"Tiga rangkaian kereta yang terlambat yakni KA Brawijaya relasi Gambir - Malang, KA Malabar relasi Bandung - Malang, dan KA Gajayana relasi Gambir - Malang,"ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu pagi (29/10/2023).

"Sedangkan satu KA yang mengalami keterlambatan keberangkatan yakni KA Arjuno Ekspres relasi Malang - Surabaya Gubeng," tambah Luqman.

Pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya penumpang kereta yang terlambat dampak dari kejadian KA Brawijaya yang tertemper Dump Truk.