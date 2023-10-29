Geger! Mayat Tinggal Tengkorak Ditemukan di Bantaran Sungai Cibuni

CIANJUR - Warga Cipogor digegerkan ditemukananya sesosok mayat tanpa identitas tinggal tengkorak di bantaran sungai Cibuni kawasan hutan Bengbreng di Kampung Cipogor RT 03/02 Desa Pusakajaya, Pasirkuda, Kabupaten Cianjur, Minggu (29/10/2023).

Berdasarkan informasi, penemuan mayat tinggal tengkorak tersebut ditemukan Sardi (25) seorang warga yang tengah mencari kayu bakar. Saat ditemukan, dirinya langsung memanggil warga dan melaporkan ke pihak kepolisian.

"Saya memanggil warga sekitar untuk melaporkannya ke pihak kepolisian, untuk mengetahui sosok mayat tersebut," kata Sardi, Minggu (29/10/2023).

Saat ditemukan mayat yang diduga berjenis kelamin perempuan tersebut, terdapat pakaian dalam (bra) warna putih kecoklatan, kain warna hijau, kain samping warna coklat bercorak.

"Lalu ada aesoris berupa 7 buah gelang, dengan 2 buah gelang berbahan karet warna hitam. Dan 5 buah gelang berbahan imitasi warna silver, serta 1 buah kalung berbahan imitasi warna silver," ujar Kasi Trantib dan Kesra Kecamatan Pasirkuda Cianjur, Dudi Rachmansyah.