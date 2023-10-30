5 Presiden yang Paling Lama Menjabat di Dunia

JAKARTA - Presiden biasanya memimpin sebuah negara hanya berlangsung selama satu atau dua masa jabatan antara 5 hingga 10 tahun. Di Indonesia sendiri, masa jabatan presiden diatur dalam UUD 1945 Pasal 7. Dalam Undang-Undang tersebut, diatur mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah selama lima tahun dan bisa dipilih ulang dalam jabatan yang sama hanya untuk sekali masa jabatan.

Berbeda dengan presiden biasanya, berikut adalah daftar presiden paling lama menjabat di dunia yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Fidel Castro (Kuba)

Fidel Castro merupakan seorang tokoh pejuang revolusi dan politikus asal Kuba yang menganut paham komunis. Selama kurun waktu 1959 hingga 2008, Castro memegang berbagai jabatan penting di Kuba, termasuk Perdana Menteri dari tahun 1959 hingga 1976, dan kemudian sebagai Presiden sejak 1976. Selain itu, dia juga menjabat sebagai Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba dari tahun 1965 hingga 2011.

BACA JUGA: Putra Diktator Libya Muammar Gaddafi Calonkan Diri Jadi Presiden

Fidel Castro memimpin Kuba dengan kendali militer dan politik yang kuat, sementara Amerika Serikat (AS) selalu menentang pemerintahannya. Meskipun AS mencoba berbagai upaya untuk menggulingkan Castro, termasuk upaya pembunuhan, blokade ekonomi, dan bahkan Invasi Teluk Babi pada tahun 1961, semua usaha tersebut gagal. Sebagai tanggapan terhadap ancaman-ancaman ini, Castro mendekatkan diri dengan Uni Soviet dan bahkan mengizinkan penempatan senjata nuklir di Kuba, yang memicu Krisis Misil Kuba pada 1962.