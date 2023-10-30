Motor Dihantam Truk di Bantul, Dua Bocah Luka Parah

DIY - Dua pelajar asal Kapanewon, Piyungan luka parah usai sepeda motor yang mereka kendarai dihantam sebuah dump truk saat melintas di perempatan Canden Kapanewon Jetis Bantul, Minggu (29/10/2023) pagi.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prada Widnyana menuturkan kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan yaitu Isuzu dump truk AB-8780-BT dengan Honda Supra AB-2260-OK. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Bulak Canden, Dusun Canden, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Bantul.

“Tepatnya di Simpang Empat Barat Kalurahan Canden," terang dia, Minggu.

Kecelakaan yang terjadi pagi hari tadi sekira pukul 07.00 WIB. Kecelakaan tersebut bermula ketika Honda Supra AB-2260-OK yang dikendarai oleh ADS (14) warga Kemloko, RT 02, Kalurahan Srimartani berboncengan dengan rekannya, RA (13) warga Dusun Petir, RT 03, Kalurahan Srimartani melaju dari arah utara ke selatan.

Mereka terus melaju hendak melintasi perempatan Canden tersebut. Namun di waktu bersamaan dump truk yang dikemudikan oleh Susilo Nugroho (29) warga Krapyak Kulon, Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Bantul juga melaju dari arah barat ke timur.

"Karena jarak terlalu dekat, tabrakan tak bisa dihindari," tambahnya.

Truk terus meluncur tak terkendali kemudian menabrak lampu penerangan jalan dan masuk ke sawah. Kedua remaja tersebut terkapar di tengah jalan dan sepeda motor yang mereka kendarai mengalami kerusakan shock depan bengkok, velg depan bengkok serta body depan pecah