HOME NEWS YOGYA

Motor Dihantam Truk di Bantul, Dua Bocah Luka Parah

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |00:02 WIB
Motor Dihantam Truk di Bantul, Dua Bocah Luka Parah
Korban kecelakaan di Bantul. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

DIY - Dua pelajar asal Kapanewon, Piyungan luka parah usai sepeda motor yang mereka kendarai dihantam sebuah dump truk saat melintas di perempatan Canden Kapanewon Jetis Bantul, Minggu (29/10/2023) pagi.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prada Widnyana menuturkan kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan yaitu Isuzu dump truk AB-8780-BT dengan Honda Supra AB-2260-OK. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Bulak Canden, Dusun Canden, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Bantul.

 BACA JUGA:

“Tepatnya di Simpang Empat Barat Kalurahan Canden," terang dia, Minggu.

Kecelakaan yang  terjadi pagi hari tadi sekira pukul 07.00 WIB. Kecelakaan tersebut bermula ketika Honda Supra AB-2260-OK yang dikendarai oleh ADS (14) warga Kemloko, RT 02, Kalurahan Srimartani berboncengan dengan rekannya, RA (13) warga Dusun Petir, RT 03, Kalurahan Srimartani melaju dari arah utara ke selatan.

Mereka terus melaju hendak melintasi perempatan Canden tersebut. Namun di waktu bersamaan dump truk yang  dikemudikan oleh Susilo Nugroho (29) warga Krapyak Kulon, Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Bantul juga melaju dari arah barat ke timur.

BACA JUGA:

Kecelakaan Beruntun 7 Kendaraan di Tol Jagorawi: HRV, Innova hingga Xpander 

"Karena jarak terlalu dekat, tabrakan tak bisa dihindari," tambahnya.

Truk terus meluncur tak terkendali kemudian menabrak lampu penerangan jalan dan masuk ke sawah. Kedua remaja tersebut terkapar di tengah jalan dan sepeda motor yang mereka kendarai mengalami kerusakan shock depan bengkok, velg depan bengkok serta body depan pecah

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
