Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Pengendara Motor Bonceng 5 Masuk Jembatan Suramadu, Polisi Turun Tangan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |14:31 WIB
Viral Pengendara Motor Bonceng 5 Masuk Jembatan Suramadu, Polisi Turun Tangan
A
A
A

BANGKALAN - Seorang pengendara motor melakukan aksi yang melanggar aturan lalulintas dengan cara membonceng 5 orang sekaligus di Jembatan Nasional Suramadu.

Selain melanggaran aturan pengendara motor ini juga mengancam keselamatan sendirinya dan pengendara yang lain, Aksinya pun viral dimedia sosial.

Polisi menyangkan adanya ulah pengendara yang tidak menaati peraturan berlalu lintas, dan membahayakan pengedara yang lain.

Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP Grandika Indera Waspada menyatakan video rekaman itu terjadi pada ruas jalan arah dari Madura menuju ke Surabaya.

"Iya betul, itu terjadi di Jembatan Suramadu arah dari Madura ke Surabaya," ujar Grandika, Senin (30/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jembatan Suramadu viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108//menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063//wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182984//viral-KWV4_large.jpg
Viral! Pemain Sepatu Roda Terobos Jalan Protokol di Tengah Kemacetan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182953//pemerintah-qEKo_large.jpg
Viral Video Gus Elham Ciumi Anak Perempuan, Respons Wamenag Mengejutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812//viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182674//viral-h5TK_large.jpg
Mencekam! Ormas BPPKB Bentrok dengan Kelompok Mata Elang di Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement