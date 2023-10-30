Viral Pengendara Motor Bonceng 5 Masuk Jembatan Suramadu, Polisi Turun Tangan

BANGKALAN - Seorang pengendara motor melakukan aksi yang melanggar aturan lalulintas dengan cara membonceng 5 orang sekaligus di Jembatan Nasional Suramadu.

Selain melanggaran aturan pengendara motor ini juga mengancam keselamatan sendirinya dan pengendara yang lain, Aksinya pun viral dimedia sosial.

Polisi menyangkan adanya ulah pengendara yang tidak menaati peraturan berlalu lintas, dan membahayakan pengedara yang lain.

Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP Grandika Indera Waspada menyatakan video rekaman itu terjadi pada ruas jalan arah dari Madura menuju ke Surabaya.

"Iya betul, itu terjadi di Jembatan Suramadu arah dari Madura ke Surabaya," ujar Grandika, Senin (30/10/2023).