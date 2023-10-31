Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Pesawat Tempur Canggih Asli Buatan Israel

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |07:50 WIB
3 Pesawat Tempur Canggih Asli Buatan Israel
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Deretan pesawat tempur canggih asli buatan Israel menjadi senjata andalan dalam menyerang Palestina.

Sebagai negara yang kerap terlibat konflik militer, Israel harus dibekali dengan persenjataan dan armada tempur yang mumpuni.

Salah satu industri militer paling terkemuka milik Israel adalah Israel Aircraft Industries (IAI). Ini merupakan perusahaan militer yang berpusat pada pengembangan kedirgantaraan termasuk pesawat tempur.

Melansir berbagai sumber, berikut adalah 3 pesawat tempur canggih asli buatan Israel:

1. IAI Kfir

IAI Kfir merupakan pesawat tempur canggih pertama yang mampu diproduksi Israel. Pesawat yang diperkenalkan pertama kali pada 1975 ini merupakan pesawat multi-peran yang mampu menghadapi segala cuaca.

Pesawat ini dibekali dengan sistem radar yang canggih dengan operasi berbasis HOTAS, memiliki navigasi yang presisi, mampu mengisi bahan bakar di udara, kemampuan menembak yang akurat dan yang lainnya.

Saat ini, pesawat tempur IAI Kfir beroperasi sebagai pesawat tempur garis depan, serta digunakan sebagai pesawat "Agresor" untuk pelatihan pilot di Amerika Serikat.

Telusuri berita news lainnya
