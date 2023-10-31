Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Targetkan RS di Gaza, PBB Sebut 10 RS Terima Perintah Evakuasi Pasien

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:50 WIB
Israel Targetkan RS di Gaza, PBB Sebut 10 RS Terima Perintah Evakuasi Pasien
PBB sebut 10 rumah sakit di Gaza terima perintah evakuasi pasien (Foto: Reuters)
GAZA Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan 10 rumah sakit (RS) di Gaza utara telah menerima perintah evakuasi meskipun menampung ribuan pasien dan 117.000 pengungsi. Mereka telah memperingatkan bahwa evakuasi rumah sakit tidak mungkin dilakukan tanpa membahayakan nyawa pasien.

Sekitar 400 pasien dan 14.000 pengungsi diyakini berada di dalam Rumah Sakit Al-Quds, di distrik Tal al-Hawa di selatan Kota Gaza, di mana para saksi mengatakan pemboman Israel sangat intens dalam beberapa hari terakhir.

Serangan baru dilaporkan terjadi di dekat Rumah Sakit Al-Quds di Kota Gaza pada Senin (30/10/2023), di mana staf mengatakan tidak mungkin melaksanakan perintah Israel untuk mengevakuasi ribuan warga sipil yang mengungsi yang berlindung di sana serta ratusan pasien, beberapa di antaranya memerlukan alat bantu hidup.

Bulan Sabit Merah Palestina mengunggah sebuah video yang dikatakan menunjukkan serangan udara lebih lanjut di dekat rumah sakit pada Senin (30/10/2023) pagi.

Direktur Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina di Tal al-Hawa juga mengatakan rumah sakit tersebut telah dirusak oleh serangan Israel di sekitarnya pada Minggu (29/10/2023) malam.

Kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh pasien dan staf di rumah sakit terbesar di Kota Gaza – Al Shifa – dimana situasinya digambarkan sebagai “bencana besar” oleh kepala bagian bedah rumah sakit tersebut.

