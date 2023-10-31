Korban Tewas Akibat Tawuran di Bandarlampung Ternyata Pelajar SMK BLK

BANDARLAMPUNG - Korban tawuran antar pelajar yang tewas terkena luka bacok di bagian punggung ternyata merupakan pelajar SMK BLK Bandarlampung.

Peristiwa tawuran antar pelajar tersebut terjadi di Jalan Soekarno Hatta, Kel. Way Dadi, Bandar Lampung atau tepatnya dekat SMAN 5 Bandarlampung, Senin (30/10/2023) menjelang Magrib.

Diketahui korban berinisial GIZ warga Sabah Balau, Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan dan merupakan pelajar SMK BLK Bandarlampung.

Hal tersebut diketahui setelah ditemukan kartu pelajar korban di sekitar lokasi kejadian. "Iya berdasarkan kartu identitas (kartu pelajar) yang kita dapatkan di TKP, korban berinisial GIZ pelajar SMK BLK Bandar Lampung," ujar Kanitreskrim Polsek Sukarame, Ipda Muazam, Senin (30/10/2023) malam.

Muazam mengatakan bahwa di lokasi tawuran, petugas juga mendapatkan barang bukti baru berupa beberapa ikat pinggang dan topi sekolah.

"Ada gesper dan topi sekolah yang tertinggal kami temukan di TKP," kata dia.

Menurut Muazam, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi dalam peristiwa tersebut. "Mohon bersabar ya, nanti akan kami sampaikan info lanjutan," ucapnya.