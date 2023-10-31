Kapolda Papua Barat Tegaskan Kabar KKB Serang Pos TNI di Distrik Aifat Hoaks

PAPUA - Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga bahwa kabar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang pos TNI di Distrik Aifat Timur Tengah, Papua Barat, merupakan hoaks.

Sebelumnya KKB mengklaim telah melakukan pembakaran terhadap satu unit alat berat di lokasi pembangunan Puskesmas Kampung Ayata.

KKB juga mengklaim menembak satu prajurit TNI.

Kapolda menyatakan bahwa pernyataan KKB tersebut murni hoax dan propaganda. "Usai pembakaran satu unit alat berat eksavator di Kampung Ayata saat ini situasi kamtibmas di wilayah itu kembali kondusif," ujarnya, Senin 30 Oktober 2023.

KKB atau yang mengklaim diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengaku bertanggung jawab atas aksi tersebut.

Adapun KKB yang menyampaikan kabar tersebut berasal dari KKB pimpinan Arnoldus Kocu.