Gempa M4,9 Guncang Jember Jawa Timur Pagi Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,9 yang mengguncang kawasan Jember, Jawa Timur. Gempa tersebut tercatat pada Selasa (31/10/2023) pukul 04.49 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di darat tepatnya 73 kilometer tenggara dari Jember. Tepatnya berada di 113.86 Bujur Timur dan 8.82 Lintang Selatan (LS).

“Gempa Mag:4.9, 31-Oct-2023 04:44:49WIB, Lok:8.82LS, 113.86BT (73 km Tenggara JEMBER-JATIM,” tulis BMKG dalam akun resmi media sosial xnya, Selasa (31/10/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 68 kilometer. BMKG mengeklaim informasi ini mengutamakan kecepatan dan bisa diubah seiring kelengkapan data.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutup keterangan itu.

(Fakhrizal Fakhri )