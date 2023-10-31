Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gempa M4,9 Guncang Jember Jawa Timur Pagi Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |05:08 WIB
Gempa M4,9 Guncang Jember Jawa Timur Pagi Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,9 yang mengguncang kawasan Jember, Jawa Timur. Gempa tersebut tercatat pada Selasa (31/10/2023) pukul 04.49 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di darat tepatnya 73 kilometer tenggara dari Jember. Tepatnya berada di 113.86 Bujur Timur dan 8.82 Lintang Selatan (LS).

“Gempa Mag:4.9, 31-Oct-2023 04:44:49WIB, Lok:8.82LS, 113.86BT (73 km Tenggara JEMBER-JATIM,” tulis BMKG dalam akun resmi media sosial xnya, Selasa (31/10/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 68 kilometer. BMKG mengeklaim informasi ini mengutamakan kecepatan dan bisa diubah seiring kelengkapan data.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutup keterangan itu.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Jember gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183462/gempa-ZALf_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Aceh Besar, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183274/gempa-ZMi8_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182324/gempa-JvLE_large.jpg
Gempa M4,4 Tarakan Berpusat di Laut, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182290/gempa-L6Q7_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Tarakan Kaltara, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607/gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470/gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement