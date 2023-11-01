Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kunjungi Ponpes Tebuireng, TGB Disambut Para Dzurriyah dan Ribuan Santri

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |13:42 WIB
Kunjungi Ponpes Tebuireng, TGB Disambut Para Dzurriyah dan Ribuan Santri
TGB mengunjungi Ponpes Tebuireng/Foto: Mukhtar Bagus
A
A
A

 

JOMBANG - Ketua Harian DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi mengunjungi Pondok Pesantren Tebuireng di Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur, Selasa (31/10/2023).

Kedatangan TGB di Ponpes Tebuireng itu disambut oleh Sekretaris Utama Ponpes Tebuireng, KH Abdul Ghofar bersama para santri dzurriyah pesantren.

 BACA JUGA:

Cukup lama TGB melakukan pertemuan dengan keluarga pengasuh pondok pesantren Tebuireng tersebut. Saat keluar dari ndalem kasepuhan, TGB juga sempat menyapa para santri dan memberi motivasi kepada mereka agar tekun belajar.

"Ke depan keberadaan santri sebagai generasi milenial akan mendapat perhatian lebih dari Ganjar dan Mahfud," katanya.

 BACA JUGA:

Menanggapi kedatangan TGB, KH Abdul Ghofar, salah satu pengasuh yang juga menjabat sebagai sekretaris utama Ponpes Tebuireng merasa sangat senang.

Melalui TGB para dzuriyah pesantren Tebuireng itu bahkan sempat memberikan masukan kepada Ganjar-Mahfud agar memberi perhatian lebih kepada pesantren jika kelak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Halaman:
1 2
      
