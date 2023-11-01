Perundungan Siswa SD di Sukabumi, Sekolah Intimidasi Korban dan Rekayasa Kejadian

SUKABUMI - Seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Sukabumi mengalami patah tulang yang diduga akibat perundungan (bullying) oleh teman sekelasnya. Korban yang didorong temannya dan seorang teman lainnya membungkuk di belakangnya, sehingga korban terjatuh dengan posisi tulang yang bergeser.

Orangtua korban, DS (43) menceritakan awal mula kejadian tersebut terungkap, ketika anaknya, NCS (10) kelas 3 SD swasta favorit di Kota Sukabumi, yang menjadi korban perundungan akhirnya buka suara apa yang dialaminya setelah 8 bulan diintimidasi pihak sekolah untuk tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya dan menceritakan kejadian rekayasa yang sudah di-setting pihak sekolah.

"Selama ini anak saya selalu menutup-nutupi, selalu bilang yang baik untuk sekolah. Nah sekarang sudah terbuka, saya menyimpulkan selama ini anak saya berada di bawah tekanan, karena dia berbicara tidak sesuai dengan kenyataannya," ujar DS kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (31/10/2023).

DS mengatakan, intimidasi dari gurunya dengan cara korban harus menuruti cerita hasil rekayasa kejadian yang dibuat oleh gurunya, yang pada saat itu sedang mengalami trauma berat karena tangannya patah dan bukan patah biasa hingga tulangnya berbalik.

"Anak saya dibawa ke ruangan di UKS bersama sama pelaku temannya itu dan gurunya mengintimidasi dengan cara memberitahu apa yang harus dilakukan dengan berbohong," jelas DS.