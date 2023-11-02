Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini Dia 3 Negara yang Jadi Tempat Buangan Pahlawan Nasional Indonesia di Zaman Belanda

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |18:03 WIB
Ini Dia 3 Negara yang Jadi Tempat Buangan Pahlawan Nasional Indonesia di Zaman Belanda
Ilustrasi kemerdekaan Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sewaktu Indonesia masih berada dalam penjajahan kolonial Belanda, tidak sedikit pahlawan-pahlawan yita yang harus menghabiskan waktu di dalam pengasingan.

Beberapa tokoh nasional RI ini bahkan harus dibuang ke luar negeri karena dianggap “berbahaya” yang dapat mengacaukan stabilitas pemerintahan Belanda di Indonesia.

Berikut ini adalah negara yang menjadi tempat pengasingan pahlawan nasional Indonesia di zaman penjajahan Belanda.

1. Belanda

Ada dua tokoh pahlawan tanah air yang diasingkan ke Negara Kincir Angin ini. Tan Malaka merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia yang ditangkap oleh penguasa Belanda dan diasingkan ke Belanda pada tahun 1922.

Dikutip dari sebuah artikel UIN SMH Banten, alasan dibalik penangkapan ini adalah pemerintahan Belanda merasa terancam dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Tan Malaka lebih radikal.

Setelah Tan Malaka, Mohammad Hatta juga menjadi tokoh nasional yang dipenjara oleh penguasa Belanda di Rotterdam atas tuduhan mengikuti partai terlaranf dan terlibat pemberontakan yang dilakukan PKI pada tahun 1927.

2. Suriname

Suriname adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang menjadi tempat pengasingan bagi penulis sekaligus aktivis politik asal Belanda, Douwes Dekker, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

