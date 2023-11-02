Pilot Bersenjata Dituduh Ancam Tembak Kapten yang Alihkan Penerbangan karena Darurat Medis

NEW YORK - Menurut pernyataan dari Kantor Inspektur Jenderal Departemen Transportasi Amerika Serikat (AS) dan dokumen pengadilan, seorang pilot bersenjata di sebuah pesawat komersial mengancam akan menembak kapten penerbangan jika mereka mengalihkan penerbangan karena masalah medis penumpang.

Menurut dokumen pengadilan, Jonathan J. Dunn didakwa oleh dewan juri Utah pada 18 Oktober lalu dan didakwa melakukan campur tangan terhadap awak penerbangan, yang berasal dari insiden pada Agustus 2022.

Dunn menggunakan senjata berbahaya untuk menyerang dan mengintimidasi seorang anggota kru, serta mengganggu kemampuan anggota kru untuk melakukan tugasnya.

Kantor Inspektur Jenderal mengatakan Dunn, yang merupakan perwira pertama kru, mengatakan kepada Kapten bahwa mereka akan ditembak beberapa kali setelah terjadi perselisihan mengenai kemungkinan pengalihan penerbangan untuk acara medis penumpang.

Pernyataan inspektur jenderal tidak menyebutkan maskapai mana yang mengoperasikan penerbangan tersebut, namun Delta mengatakan kepada CNN dalam sebuah pernyataan, jika petugas pertama ini tidak lagi bekerja di Delta.

“Untuk menghormati penyelidikan otoritas penerbangan yang sedang berlangsung atas insiden ini, Delta tidak akan berkomentar mengenai masalah ini,” kata pernyataan itu.

Ketika ditanya tentang status lisensi pilot Dunn, Administrasi Penerbangan Federal mengatakan kepada CNN, jika Jonathan J. Dunn tidak memiliki sertifikat medis FAA saat ini, yang diperlukan untuk terbang.