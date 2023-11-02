Pertama Kalinya, WNA dan Warga Palestina yang Terluka Diizinkan Tinggalkan Gaza Sejak Perang Israel-Hamas Berkobar

Warga Palestina dan WNA diizinkan tinggalkan Gaza untuk pertama kalinya sejak perang berkobar (Foto: AFP)

GAZA - Warga Palestina yang terluka dan ratusan warga negara asing (WNA) mulai menyeberang dari Gaza ke Mesir, dalam eksodus pertama dari wilayah kantong yang terkepung dalam beberapa minggu terakhir.

Menurut seorang jurnalis CNN di lapangan, delapan puluh satu warga Palestina yang terluka parah diperkirakan akan memasuki Mesir pada Rabu (1/11/2023), puluhan di antaranya telah tiba dan menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di seluruh Mesir.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Mesir mengatakan kepada CNN jika mereka tiba satu per satu.

Seorang pejabat pemerintah Mesir kepada CNN, yang berbicara tanpa menyebut nama, karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media, mengatakan lebih dari 360 pemegang paspor asing juga telah meninggalkan Gaza melalui perbatasan Rafah.

Pejabat itu mengatakan puluhan orang kini dalam perjalanan ke Kairo, di mana beberapa di antaranya akan mengejar penerbangan kembali ke negara asal mereka. Di antara mereka adalah warga negara Austria, Inggris, Yordania, Arab Saudi, Italia, dan Jepang.

Menurut anggota keluarga dan kelompok bantuan. setidaknya dua orang Amerika juga telah memasuki Mesir. Beberapa warga Prancis juga telah meninggalkan Gaza.

Ke-22 staf internasional Doctors Without Borders juga telah meninggalkan Gaza, dan tim medis baru siap memasuki wilayah kantong Palestina jika situasinya memungkinkan.

Warga Palestina yang terluka dan berkewarganegaraan ganda adalah orang-orang non-sandera pertama yang diizinkan keluar dari daerah kantong tersebut sejak perang terbaru Israel dengan Hamas dimulai tiga minggu lalu. Hal ini merupakan sebuah terobosan signifikan setelah berminggu-minggu serangan udara Israel di wilayah padat penduduk yang telah menewaskan ribuan orang dan memicu aksi kemanusiaan. krisis.