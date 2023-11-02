Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terkendala Pertempuran Sengit, Evakuasi WNI dari Gaza Belum Bisa Dilakukan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:19 WIB
Terkendala Pertempuran Sengit, Evakuasi WNI dari Gaza Belum Bisa Dilakukan
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA – Proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Jalur Gaza masih belum dapat dilakukan karena terkendala keamanan, demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI). Saat ini, perwakilan Indonesia di Mesir dan Yordania terus melakukan koordinasi untuk evakuasi para WNI tersebut.

Pada Rabu, (1/11/2023) Penyeberangan Rafah yang menghubungkan antara Gaza dan Mesir dibuka sementara sebagai bagian dari perjanjian yang dimediasi Qatar antara Mesir, Hamas, dan Israel. Pembukaan penyeberangan itu memungkinkan pemegang paspor asing dan warga Palestina yang terluka untuk melintas ke Mesir, keluar dari Gaza.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa tim dari Kedutaan Besar RI (KBRI) Kairo, Mesir telah untuk mempersiapkan evakuasi WNI melalui Penyeberangan Rafah sejak Rabu. Namun, sejauh ini upaya evakuasi para WNI masih terkendala pertempuran yang berkecamuk di Gaza utara dan selatan.

“Pintu perbatasan Rafah secara terbatas sudah dibuka. Kendala saat ini adalah lokasi tempat tinggal para WNI msh terjadi pertempuran, sehingga evakuasi aman blm bisa dilakukan,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha pada Kamis, (2/11/2023).

