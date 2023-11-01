Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu RI: Pergerakan Evakuasi WNI dari Gaza Kemungkinan Dilakukan Bertahap

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |18:45 WIB
Menlu RI: Pergerakan Evakuasi WNI dari Gaza Kemungkinan Dilakukan Bertahap
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) tengah mempersiapkan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Gaza melalui penyeberangan Rafah yang dibuka sementara pada Rabu, (1/11/2023). Tim Kemlu RI telah bergerak dari Kairo, Mesir ke Rafah untuk mempersiapkan proses evakuasi.

Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi mengatakan bahwa evakuasi warga pemegang paspor asing, termasuk WNI, dari Gaza melalui penyeberangan Rafah kemungkinan akan dapat segera dilakukan. Namun, dia masih belum dapat memastikan kapan evakuasi akan benar-benar berjalan mengingat situasi di lapangan masih sangat dinamis.

Lebih lanjut, menurut informasi yang diperoleh, evakuasi WNI dari Gaza kemungkinan akan dilakukan secara bertahap demi keselamatan para WNI.

“Diperoleh informasi juga bahwa pergerakan kemungkinan besar tidak dapat dilakukan secara sekaligus tetepi bertahap dengan mengutamakan keselamatan. Situasi sangat dinamis, yang perlu kita pastikan kalau ada perjalanan, maka perjalanan itu sudah mendapat jaminan keselamatan,” terang Menlu Retno dalam pengarahan pers di Jakarta, Rabu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/18/3044213/wni-xZtG_large.jpg
Kemlu Minta 203 WNI Tinggalkan Lebanon Pakai Pesawat Komersil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/18/3044161/israel-xVbH_large.jpg
Situasi Memanas, WNI Diimbau Tak Pelesiran ke Lebanon, Iran dan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3020026/kemlu-ri-pulangkan-216-wni-kelompok-rentan-dari-detensi-imigrasi-malaysia-HwYwepvbxu.jpg
Kemlu RI Pulangkan 216 WNI Kelompok Rentan dari Detensi Imigrasi Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/18/2982221/kbri-seoul-terus-koordinasi-dengan-kcg-untuk-pencarian-4-abk-wni-yang-hilang-usai-kapal-tenggelam-Mg8lM8iPvi.jpg
KBRI Seoul Terus Koordinasi dengan KCG untuk Pencarian 4 ABK WNI yang Hilang Usai Kapal Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/18/2976995/wni-magang-telantarkan-bayi-hingga-tewas-kjri-osaka-komunikasi-dengan-kepolisian-onomichi-GNQK1XpyCq.jpg
WNI Magang Telantarkan Bayi hingga Tewas, KJRI Osaka Komunikasi dengan Kepolisian Onomichi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/18/2968932/kjry-sydney-koordinasi-dengan-kepolisian-usai-wni-meninggal-tertimpa-pohon-51tVU2piib.jpg
KJRI Sydney Koordinasi dengan Kepolisian Usai WNI Meninggal Tertimpa Pohon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement