Menlu RI: Pergerakan Evakuasi WNI dari Gaza Kemungkinan Dilakukan Bertahap

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) tengah mempersiapkan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Gaza melalui penyeberangan Rafah yang dibuka sementara pada Rabu, (1/11/2023). Tim Kemlu RI telah bergerak dari Kairo, Mesir ke Rafah untuk mempersiapkan proses evakuasi.

Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi mengatakan bahwa evakuasi warga pemegang paspor asing, termasuk WNI, dari Gaza melalui penyeberangan Rafah kemungkinan akan dapat segera dilakukan. Namun, dia masih belum dapat memastikan kapan evakuasi akan benar-benar berjalan mengingat situasi di lapangan masih sangat dinamis.

Lebih lanjut, menurut informasi yang diperoleh, evakuasi WNI dari Gaza kemungkinan akan dilakukan secara bertahap demi keselamatan para WNI.

“Diperoleh informasi juga bahwa pergerakan kemungkinan besar tidak dapat dilakukan secara sekaligus tetepi bertahap dengan mengutamakan keselamatan. Situasi sangat dinamis, yang perlu kita pastikan kalau ada perjalanan, maka perjalanan itu sudah mendapat jaminan keselamatan,” terang Menlu Retno dalam pengarahan pers di Jakarta, Rabu.