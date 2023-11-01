Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gerakkan Tim dari Mesir, Indonesia Siapkan Evakuasi WNI dari Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |18:10 WIB
Gerakkan Tim dari Mesir, Indonesia Siapkan Evakuasi WNI dari Gaza
Antrean ambulans di Penyeberangan Rafah, perbatasan Mesir-Gaza, 1 November 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Indonesia pada Rabu, (1/11/2023) mempersiapkan upaya evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Jalur Gaza. Persiapan ini dilakukan di saat penyeberangan Rafah, yang membatasi Gaza dengan Mesir dibuka untuk memfasilitasi evakusai korban Palestina yang luka-luka dan pemegang paspor asing dari Gaza.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa kementerian luar negeri (Kemlu RI) telah menggerakkan tim dari Kairo, Mesir ke Rafah untuk mempersiapkan evakuasi ini. Kemlu RI juga memanfaatkan semua aset dari berbagai pihak yang ada di lapangan, untuk membantu upaya evakuasi ini,

“Untuk mmpersiapkan evakuasi kita gerakkan tim kita dari Kairo ke Rafah. Saya terus ikuti secara langsung, berkomunikasi dengan tim yang berjkalan dari Kairo ke Rafah,” kata Menlu RI dalam pengarahan pers di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, tim evakuasi tersebut telah tiba di pintu penyeberangan Rafah pada pukul 15.53 waktu Indonesia Barat (WIB). Dari informasi yang didapat, proses evakuasi warga negara asing (WNA) dari Gaza melalui penyeberangan Rafah kemungkinan akan segera dapat dilakukan.

Halaman:
1 2
      
