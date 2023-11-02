Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral Tangis Histeris Dokter Palestina Lihat Anaknya Jadi Korban Bom Israel

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |17:32 WIB
Viral Tangis Histeris Dokter Palestina Lihat Anaknya Jadi Korban Bom Israel
Seorang dokter bernama Ghana Abu Aida menangis histeris melihat korban bom Israel. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

GAZA - Sebuah video diunggah akun @sbeih.jpg di media sosial instagram, memperlihatkan momen saat seorang dokter terlihat histeris melihat salah satu korban serangan Israel. Dalam keterangannya, momen tersebut terjadi di Rumah Sakit Indonesia  di Gaza.

Masih menurut penjelasan yang ada, dokter tersebut bernama Ghana Abu Aida. Awalnya, dalam video berdurasi 1 menit 19 detik itu, Abu Aida sedang berjalan menuju ke salah satu pintu di dalam rumah sakit.

Tiba tiba di depannya, ada serombongan orang yang sedang menandu korban ledakan bom serangan zionis Israel ke dalam rumah sakit. Menengok sebentar, Ghana Abu Aida langsung berteriak dan mengejar rombongan pembawa tandu tersebut.

Ghana Abu Aida berlari sehingga beberapa kali harus bertabrakan dengan petugas rumah sakit lainnya. Akhirnya, dalam jarak beberapa centimeter dari tandu, dia tak kuasa menahan tangisnya. Dia histeris, mendapat kenyataan bahwa anak yang ditandu tersebut seperti tertulis dalam keterangan video adalah anaknya.

Ghana yang sedang bertugas berakhir dengan menangis lemas sembari dipeluk dan ditenangkan rekan tenaga medis sekitar. Dia kemudian ditenangkan kemudian dibawa ke ruangan untuk dibaringkan agar kondisinya lebih tenang.

