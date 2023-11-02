5 Fakta Penembakan Maut di Bekasi Terindikasi Seteru Nus Kei Vs John Kei

JAKARTA – Polisi berhasil menangkap FOU, pelaku yang menembak GR (44) hingga tewas di Jalan Melati 3, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu, 29 Oktober 2023. Pelaku ditangkap polisi di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 31 Oktober 2023. Tak hanya itu tiga terduga pelaku lainnya berinisial EU, MW, PM alias O juga berhasil diamankan. Keempatnya kini tengah didalami peran masing-masing.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Berawal Info Penyerangan

Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap penembakan pria asal Jakarta Barat berinisial GR (44) di Medan Satria, Kota Bekasi, diduga diawali adanya informasi jika kelompok Nus Kei akan melakukan penyerangan terhadap kelompok John Kei. Adapun keterangan itu didapat usai polisi menangkap empat terduga pelaku lainnya di sejumlah tempat.

"Menurut keterangan dari pihak John Kei, kejadian ini mereka dapat informasi akan diserang oleh kelompok Nus Kei," kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Titus Yudho Uly kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (1/11/2023).

2. Datang Bawa Senjata Tajam

Titus menjelaskan kelompok Nus Kei datang ke lokasi menggunakan sebuah mobil berisi enam orang lengkap dengan senjata tajam dan senjata api.

"Mereka dapat info. Datanglah mobil ini, parkir turun 6 orang. Korban turun sudah bawa parang. Sebelum mereka (kelompok Nus Kei) datang, kelompok John Kei sudah tahu bahwa mereka mau diserang. Mereka sudah siap parang, senjata api," ujarnya.

"Begitu mereka (kelompok Nus Kei) datang, korban turun bawa parang, langsung ditembak (kelompok Jhon Kei). Karena mereka alasannya (menembak korban) mau diserang, ini ada anak istri kami," tambahnya.

3. Korban Dibawa ke RS

Titus menyebut pihak Nus Kei sempat mencoba membawa korban dari lokasi kejadian ke rumah sakit. Sementara kelompok John Kei langsung meninggalkan lokasi kejadian.

Lebih lanjut, Titus mengatakan kasus penembakan maut masih dilakukan pendalaman oleh tim gabungan Satreskrim Polres Metro Bekasi dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya.