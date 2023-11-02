Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Konflik Keluarga Berujung Maut, Korban Ditembak Kepalanya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |04:21 WIB
4 Fakta Konflik Keluarga Berujung Maut, Korban Ditembak Kepalanya
Ilustrasi penembakan (Foto: Freepik)
POLISI menangkap FOU, pelaku yang menembak warga asal Jakarta Barat inisal GR (44) yang tewas di Jalan Melati 3, Medan Satria, Kota Bekasi, pada Minggu 29 Oktober 2024.

Berikut sejumlah fakta terkait penembakan tersebut:

1. Terlibat Konflik Keluarga

Keduanya terlibat konflik keluarga ketika berada di Maluku Tenggara.

"Kronologi awal kejadian yaitu konflik antar keluarga di wilayah Maluku Tenggara," ucap Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari, Rabu 1 November 2023.

Erna tidak menjelaskan secara detail konflik keluarga apa yang dimaksud hingga menyebabkan GR tewas. Dia bercerita, kejadian bermula ketika korban beserta rekanya hendak mendatangi lokasi untuk bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Edwin.

2. Ditembak Kepalanya

Setibanya di TKP, korban langsung ditembak oleh pelaku yang mana peluru panas itu langsung mengenai bagian kepala korban.

"Korban bersama lima temannya berangkat dari Pondok Gede untuk menemui temannya yang bernama Edwin itu di wilayah Medan Satria, namun sesampai di TKP korban bersama rekan-rekannya turun dari kendaraan langsung di tembak pelipis kiri oleh tersangka," ucap dia.

Halaman:
1 2
      
