Ini Kronologi Tawuran yang Menewaskan Satu Pelajar di Lampung

BANDARLAMPUNG - Polisi mengungkap kronologi peristiwa tawuran yang menewaskan siswa SMK BLK Bandarlampung, Gilang Ihsan Zikri (17). Peristiwa tawuran tersebut terjadi di Jalan By Pass Soekarno Hatta tepatnya dekat SMAN 5 Bandarlampung pada Senin (30/10/2023) sekitar pukul 18.00 WIB.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua kelompok pelajar tersebut janjian bertemu melalui sosial media.

"Hasil pemeriksaan, kejadian itu bermula korban menantang para pelaku melalui media sosial dan disepakati ketemuan di Jalan Soekarno Hatta, atau didepan SMAN 5 Bandarlampung," ujar Umi dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Umi melanjutkan, saat korban dan teman-teman mengendarai sepeda motor berboncengan, tiba-tiba ditempat kejadian bertemu dengan pelaku.

"Para pelaku datang dari arah Rajabasa dengan mengendarai 10 unit sepeda motor berboncengan, langsung melakukan penyerangan," kata Umi.

Saat diserang tersebut, kata Umi, korban terjatuh ke tanah dan langsung dikeroyok dan dianiaya oleh para pelaku.

"Korban terjatuh langsung dikeroyok dengan cara dipukuli dan dibacok dengan senjata tajam jenis celurit," ungkapnya.