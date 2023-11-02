Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Nabung di bank bjb Langsung Dapat Tiket Vindes Sport - Tepok Bulu 2023

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |17:30 WIB
Nabung di bank bjb Langsung Dapat Tiket Vindes Sport - Tepok Bulu 2023
bank bjb dukung gelaran Vindes Sport-Tepok Bulu 2023 (Foto: Dok bank bjb)
A
A
A

BANDUNG - bank bjb mendukung penuh gelaran Vindes Sport - Tepok Bulu 2023 yang diselenggarakan Vindes Media pada 17 November 2023 di Istora Gelora Bung Karno. Tahun lalu, berbagai artis ternama turut meramaikan, mulai dari Raisa, Anya Geraldine, Hesti Purwadinata, hingga Taufik Hidayat serta Desta Mahendra sebagai komentator.

Pada tahun ini, tiket pre-sale Tepok Bulu 2023 habis dalam hitungan menit. Nah, supaya tak kehabisan tiket dan harus war tiket, ada cara paling mudah, nih. bank bjb, memberikan promo yaitu cukup menabung di bank bjb, sudah otomatis dapat tiket Tepok Bulu 2023 sesuai dengan ketentuan program bundling tiket yang berlaku.

 BACA JUGA:

Ada beberapa program bundling tiket yang dapat dipilih yaitu bjb Tandamata Berjangka, bjb Siap, serta bjb Prioritas. Misal, untuk produk bjb Tandamata berjangka dan bjb Siap, nasabah cukup menabung dengan setoran awal mulai dari Rp 1 juta rupiah sudah dapat tiket Tepok Bulu 2023. Promo berlaku di seluruh Kantor Cabang bank bjb di Indonesia selama periode 1-16 November 2023.

bank bjb juga menggelar berbagai aktivasi seru lainnya, seperti kompetisi games Tepok Bulu melalui filter Instagram bank bjb, dimana akan akan ada 5 pemenang yang mendapatkan hadiah saldo DIGI / DigiCash masing-masing Rp 1 juta rupiah. Caranya mudah, kunjungi dan follow akun Instagram @bankbjb, kemudian klik tab effect dan pilih filter “Tepok Bulu di bjb”, lalu mainkan games, kemudian save videonya.

Selanjutnya, posting vídeo tersebut di Reels / Feed Instagram-mu, tag IG @bankbjb dan @vindes.ig serta cantumkan hashtag #tepokbuludibjb. Lima pemenang dengan skor tertinggi dan paling seru akan diumumkan di IG story bank bjb tanggal 20 November 2023.

Selain itu, ada berbagai aktivitas seru dan merchandise menarik di booth bank bjb di Istora Gelora Bung Karno tanggal 17 November 2023 nanti. Dengan menunjukkan aplikasi DIGI / DigiCash by bank bjb yang sudah aktif bertransaksi, pengunjung berkesempatan mengikuti games seru dan memenangkan hadiah menarik yang telah disediakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/11/3183693//pajak_dan_retribusi_daerah_bapenda-bita_large.jpg
Kenali Beda Pajak dan Retribusi Daerah, Fondasi Bangun Jakarta Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/12/3183628//iforte_national_dance_competition-T7E1_large.jpg
iForte National Dance Competition Kembali Digelar, Nyalakan Semangat Generasi Muda Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183572//belanja_hemat_dan_praktis-hd70_large.jpg
Nyobain Jadi Member ShopeeVIP, Ikut Paket 6 Bulan untuk Belanja Lebih Hemat dan Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183568//pelindo_tegaskan_kesiapan_nataru_2025_2026-cpoJ_large.jpeg
Danantara Tinjau Fasilitas Terminal Penumpang, Pelindo Tegaskan Kesiapan Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183548//pt_astra_honda_motor-U61Z_large.jpg
Fitur Cerdas Honda ADV160 Taklukkan Xploride Mystery Camp Banyuwangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183642//direktur_consumer_banking_bni_corina_leyla-HwY4_large.jpeg
Komitmen Entaskan Kemiskinan, BNI Raih Penghargaan Women in SDG’s Action 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement