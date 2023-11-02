Nabung di bank bjb Langsung Dapat Tiket Vindes Sport - Tepok Bulu 2023

BANDUNG - bank bjb mendukung penuh gelaran Vindes Sport - Tepok Bulu 2023 yang diselenggarakan Vindes Media pada 17 November 2023 di Istora Gelora Bung Karno. Tahun lalu, berbagai artis ternama turut meramaikan, mulai dari Raisa, Anya Geraldine, Hesti Purwadinata, hingga Taufik Hidayat serta Desta Mahendra sebagai komentator.

Pada tahun ini, tiket pre-sale Tepok Bulu 2023 habis dalam hitungan menit. Nah, supaya tak kehabisan tiket dan harus war tiket, ada cara paling mudah, nih. bank bjb, memberikan promo yaitu cukup menabung di bank bjb, sudah otomatis dapat tiket Tepok Bulu 2023 sesuai dengan ketentuan program bundling tiket yang berlaku.

BACA JUGA:

Ada beberapa program bundling tiket yang dapat dipilih yaitu bjb Tandamata Berjangka, bjb Siap, serta bjb Prioritas. Misal, untuk produk bjb Tandamata berjangka dan bjb Siap, nasabah cukup menabung dengan setoran awal mulai dari Rp 1 juta rupiah sudah dapat tiket Tepok Bulu 2023. Promo berlaku di seluruh Kantor Cabang bank bjb di Indonesia selama periode 1-16 November 2023.

bank bjb juga menggelar berbagai aktivasi seru lainnya, seperti kompetisi games Tepok Bulu melalui filter Instagram bank bjb, dimana akan akan ada 5 pemenang yang mendapatkan hadiah saldo DIGI / DigiCash masing-masing Rp 1 juta rupiah. Caranya mudah, kunjungi dan follow akun Instagram @bankbjb, kemudian klik tab effect dan pilih filter “Tepok Bulu di bjb”, lalu mainkan games, kemudian save videonya.

Selanjutnya, posting vídeo tersebut di Reels / Feed Instagram-mu, tag IG @bankbjb dan @vindes.ig serta cantumkan hashtag #tepokbuludibjb. Lima pemenang dengan skor tertinggi dan paling seru akan diumumkan di IG story bank bjb tanggal 20 November 2023.

Selain itu, ada berbagai aktivitas seru dan merchandise menarik di booth bank bjb di Istora Gelora Bung Karno tanggal 17 November 2023 nanti. Dengan menunjukkan aplikasi DIGI / DigiCash by bank bjb yang sudah aktif bertransaksi, pengunjung berkesempatan mengikuti games seru dan memenangkan hadiah menarik yang telah disediakan.