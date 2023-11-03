Mengapa PBB takut dengan Israel?

SAN FRANCISCO - Di tengah kompleksitas konflik Israel-Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seringkali mendapati dirinya dalam situasi yang penuh tantangan ketika berurusan dengan Israel.

PBB kerap kesulitan untuk menangani krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina. Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia, Vallerie Juliand, menjelaskan bahwa PBB adalah organisasi yang mempunyai anggota 193 negara, tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh PBB ditentukan oleh mereka yang merupakan negara anggota.

Julliand menambahkan, ketika PBB tidak melakukan intervensi terhadap suatu hal, itu bukan karena staf PBB yang enggan melakukannya, namun dikarenakan negara anggota yang tidak sepakat akan hal tersebut.

Lalu, mengapa PBB terkesan tidak berani menyelesaikan konflik yang telah terjadi selama puluhan tahun dan memberi sanksi atas kekejaman zionis Israel kepada rakyat Palestina? Di mulai dari hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan PBB yang mempunyai sejarah panjang dan kompleks, yang berakhir AS mempunyai kontrol hebat untuk mempengaruhi keputusan PBB.

E-International Relations mengungkapkan, bahwa PBB berhutang banyak kepada negeri Paman sam tersebut. Dilansir dari wikipedia, AS merupakan kontributor keuangan terbesar bagi PBB, menyumbangkan sekitar 27,89 persen dari anggaran pemeliharaan perdamaian yang ditentukan oleh PBB sebesar USD6,38 miliar pada tahun fiskal 2020.

Pada tahun fiskal 2022, perkiraan anggaran reguler PBB adalah sekitar USD3,12 miliar. Selama periode dari Juli 2016 hingga Juni 2017, AS menyediakan sekitar 28,6 persen dari anggaran yang digunakan untuk operasi penjaga perdamaian.