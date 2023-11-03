Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengapa PBB takut dengan Israel?

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |13:44 WIB
Mengapa PBB takut dengan Israel?
Foto: Reuters.
A
A
A

SAN FRANCISCO - Di tengah kompleksitas konflik Israel-Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seringkali mendapati dirinya dalam situasi yang penuh tantangan ketika berurusan dengan Israel. 

PBB kerap kesulitan untuk menangani krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina. Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia, Vallerie Juliand, menjelaskan bahwa PBB adalah organisasi yang mempunyai anggota 193 negara, tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh PBB ditentukan oleh mereka yang merupakan negara anggota.

Julliand menambahkan, ketika PBB tidak melakukan intervensi terhadap suatu hal, itu bukan karena staf PBB yang enggan melakukannya, namun dikarenakan negara anggota yang tidak sepakat akan hal tersebut.

Lalu, mengapa PBB terkesan tidak berani menyelesaikan konflik yang telah terjadi selama puluhan tahun dan memberi sanksi atas kekejaman zionis Israel kepada rakyat Palestina? Di mulai dari hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan PBB yang mempunyai sejarah panjang dan kompleks, yang berakhir AS mempunyai kontrol hebat untuk mempengaruhi keputusan PBB.

E-International Relations mengungkapkan, bahwa PBB berhutang banyak kepada negeri Paman sam tersebut. Dilansir dari wikipedia, AS merupakan kontributor keuangan terbesar bagi PBB, menyumbangkan sekitar 27,89 persen dari anggaran pemeliharaan perdamaian yang ditentukan oleh PBB sebesar USD6,38 miliar pada tahun fiskal 2020.

Pada tahun fiskal 2022, perkiraan anggaran reguler PBB adalah sekitar USD3,12 miliar. Selama periode dari Juli 2016 hingga Juni 2017, AS menyediakan sekitar 28,6 persen dari anggaran yang digunakan untuk operasi penjaga perdamaian.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183892//kondisi_pengungsi_gaza-TWnG_large.jpg
Musim Dingin di Gaza, Tenda Pengungsi Ambruk dan Kondisi Kemanusiaan Memburuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/16/3183776//ilustrasi-XrYL_large.jpeg
Aplikasi Pengawasan Israel Ditemukan dalam Ponsel Samsung Seri A dan M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183489//pemukim_israel_bakar_masjid_dan_alquran_di_tepi_barat-2Dvc_large.jpg
Dunia Kecam Pemukim Israel Bakar Masjid dan Alquran di Tepi Barat Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183244//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-TcWl_large.jpg
Trump Surati Presiden Israel, Desak Pengampunan Penuh untuk PM Netanyahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183199//citra_satelit_menunjukkan_israel_menghancurkan_ribuan_bangunan_di_gaza_sejak_gencatan_senjata-5ZCl_large.jpg
Israel Hancurkan Lebih dari 1.500 Bangunan di Gaza Sejak Gencatan Senjata Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088//macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement